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Nível do Rio Doce começa a baixar em Colatina, mas alerta continua

O nível do rio diminuiu 12 centímetros, de acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, o nível registrava 7,77 metros. A tendência é que continue caindo lentamente nas próximas horas

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 22:24
Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Castro
O nível do Rio Doce começou a baixar na tarde desta terça-feira (28) em Colatina, no Noroeste do Estado. Apesar disso, a Defesa Civil municipal informou que os alerta estão mantidos e que as pessoas devem permanecer atentas, já que o rio continua acima da cota de inundação.
De acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, no último relatório de monitoramento divulgado às 19h15, o nível registrava 7,77 metros, 12 centímetros menor que os 7,89 metros verificados às 11h45 desta terça-feira. Ainda segundo o relatório, a tendência é que o nível continue caindo lentamente nas próximas horas.
O nível do rio está diminuindo vagarosamente. E com isso nós acreditamos que amanhã podemos ter um quadro definitivo para retornar a rotina. Mas vamos aguardar essa noite", afirmou o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, em boletim divulgado pelo Gabinete de Crise.

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A Defesa Civil do município informou  que vai seguir monitorando atentamente o volume de água no Rio Doce e os trabalhos do Gabinete de Crise estão mantidos, inclusive com a realização de uma reunião nesta quarta-feira,  para avaliar os riscos da cheia do rio em Colatina.
Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Castro
O Gabinete é composto por membros que envolvem Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Colatina e representantes do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), além de outras autoridades.

PONTOS DE ALAGAMENTO 

Durante a cheia do  Rio Doce nos últimos dias,  foram registrados pontos de alagamentos nos  bairros Marista, Maria das Graças, Martineli, Honório Fraga, Santa Helena e Vila Lenira.  Em um pequeno trecho da Avenida Beira, no Centro, o  rio também transbordou, Essa parte da avenida foi interditada para veículos e apenas pedestres conseguiam passar pelo local.
Em um pequeno trecho da Avenida Beira, no Centro, o rio também transbordou Crédito: João Henrique Castro

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