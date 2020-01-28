Colatina: lembranças e fotos históricas da grande enchente de 1979

Em 1979, água invadiu casas e comércios de Colatina; prejuízo foi tido como "incalculável" na época Crédito: Acervo | A Gazeta

A Gazeta trazia estampadas as fotos da histórica enchente que marcou aquele ano no Espírito Santo. A manchete dava dimensão do drama: Chuva mata 50 e desabriga cem mil no 5 de fevereiro de 1979. A capa do jornaltrazia estampadas as fotos da histórica enchente que marcou aquele ano no Espírito Santo. A manchete dava dimensão do drama: Chuva mata 50 e desabriga cem mil no Espírito Santo . Entre as principais cidades atingidas estava Colatina , na Região Noroeste.

Capa do jornal A Gazeta, de 5 de fevereiro de 1979 Crédito: Acervo | A Gazeta

Colatina: enchente de 1979

Em um levantamento, A Gazeta digitalizou fotografias tiradas naquela época  ainda em preto e branco  que mostram ruas, casas e comércios alagados. Notícias do jornal também revelavam prejuízos incalculáveis e a situação da população, que não tinha combustível, gás doméstico e nem água potável.

Aos 70 anos de idade, o tradicional artesão Zilton Lopes lembra bem do pânico vivido por causa da enchente do Rio Doce em 1979. Na relojoaria, ele mantém registros a respeito e preserva também a marca, até hoje, da altura que a água atingiu no estabelecimento: de aproximadamente 1,40 metro.

"Na época, o prefeito saiu com uma espécie de microfone pedindo para que as pessoas deixassem seus comércios e tirassem tudo das casa porque o rio ia invadir tudo. Durante a madrugada, eu levei a minha mulher grávida para Fundão. Foi uma noite de horror" Zilton Lopes - Relojoeiro e morador de Colatina

Com tecnologias mais limitadas, ele também relembrou o desespero vivido pelos colatinenses. Naquela época não tinha telefone direito, então foi muito complicado porque não tínhamos como receber ou dar notícias. Além disso, também ficamos com muito medo da água levar a ponte porque aí não teria passagem e a destruição seria ainda maior, contou.

Notícias da época também relatam 74 mortes e mais de 4.400 casas atingidas em decorrência da enchente em todo o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, concedida durante o ano passado, o comentarista e historiador Fernando Achiamé resumiu o fato como uma verdadeira tragédia: Não foi uma tempestade, foi quase um dilúvio, definiu.

Colatina: enchente em 1981

Não bastasse tal enchente, a cidade de Colatina também sofreu com uma nova inundação apenas dois anos depois, em novembro de 1981; e também outra mais recentemente, em 2013. "Da última vez, a água ficou só 20 centímetros mais baixa que em 1979. Agora é torcer para não acontecer de novo", comentou o relojoeiro Zilton.