Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História

Colatina: lembranças e fotos históricas da grande enchente de 1979

O historiador Fernando Achiamé resumiu o fato como uma verdadeira tragédia: Não foi uma tempestade, foi quase um dilúvio

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:49
Em 1979, água invadiu casas e comércios de Colatina; prejuízo foi tido como "incalculável" na época Crédito: Acervo | A Gazeta
5 de fevereiro de 1979. A capa do jornal A Gazeta trazia estampadas as fotos da histórica enchente que marcou aquele ano no Espírito Santo. A manchete dava dimensão do drama: Chuva mata 50 e desabriga cem mil no Espírito Santo. Entre as principais cidades atingidas estava Colatina, na Região Noroeste.
Capa do jornal A Gazeta, de 5 de fevereiro de 1979 Crédito: Acervo | A Gazeta
Durante o domingo (26), os moradores de áreas baixas e de risco do município foram orientados a saírem de casa e procurarem abrigo em um local seguro. Já nesta terça-feira (28) havia a previsão de que o Rio Doce chegasse aos 8 metros.

Colatina: enchente de 1979

Em um levantamento, A Gazeta digitalizou fotografias tiradas naquela época  ainda em preto e branco  que mostram ruas, casas e comércios alagados. Notícias do jornal também revelavam prejuízos incalculáveis e a situação da população, que não tinha combustível, gás doméstico e nem água potável.
Aos 70 anos de idade, o tradicional artesão Zilton Lopes lembra bem do pânico vivido por causa da enchente do Rio Doce em 1979. Na relojoaria, ele mantém registros a respeito e preserva também a marca, até hoje, da altura que a água atingiu no estabelecimento: de aproximadamente 1,40 metro.
"Na época, o prefeito saiu com uma espécie de microfone pedindo para que as pessoas deixassem seus comércios e tirassem tudo das casa porque o rio ia invadir tudo. Durante a madrugada, eu levei a minha mulher grávida para Fundão. Foi uma noite de horror"
Zilton Lopes - Relojoeiro e morador de Colatina
Com tecnologias mais limitadas, ele também relembrou o desespero vivido pelos colatinenses. Naquela época não tinha telefone direito, então foi muito complicado porque não tínhamos como receber ou dar notícias. Além disso, também ficamos com muito medo da água levar a ponte porque aí não teria passagem e a destruição seria ainda maior, contou.
Notícias da época também relatam 74 mortes e mais de 4.400 casas atingidas em decorrência da enchente em todo o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, concedida durante o ano passado, o comentarista e historiador Fernando Achiamé resumiu o fato como uma verdadeira tragédia: Não foi uma tempestade, foi quase um dilúvio, definiu.

Colatina: enchente em 1981

Não bastasse tal enchente, a cidade de Colatina também sofreu com uma nova inundação apenas dois anos depois, em novembro de 1981; e também outra mais recentemente, em 2013. "Da última vez, a água ficou só 20 centímetros mais baixa que em 1979. Agora é torcer para não acontecer de novo", comentou o relojoeiro Zilton.
*Com a colaboração de Paula Ribeiro e Anelize Roriz Nunes, do Centro de Documentação do jornal A Gazeta

Veja Também

Chuva no ES: drone registra em vídeo a inundação em Colatina

Colatina emite alerta sobre previsão do Rio Doce ultrapassar 8 metros

Três cachorros são resgatados de casa que desabou em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados