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Após reunião

Após Rio Doce começar a baixar, comerciantes reabrem lojas em Colatina

A tendência é que o nível do rio se mantenha estável e as condições climáticas serão monitoradas na cidade. Sobre a baixa do nível do rio, o prefeito Sérgio Meneguelli tranquilizou moradores: 'No momento isso nos tranquiliza e nos permite voltar à rotina'

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 15:33
A tendência é que o nível do Rio Doce em Colatina se mantenha estável durante o dia Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
O Rio Doce em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, continua estável, segundo a Defesa Civil Municipal. A última medição, feita nesta quarta-feira (29), registrou 7,56 metros, volume menor que a marcação registrada durante a noite. Em um novo comunicado, o prefeito Sérgio Meneguelli tranquilizou os moradores.
Quero informar que o nível do Rio Doce segue com tendência de queda. No momento isso nos tranquiliza e nos permite voltar à rotina. Vale lembrar o fator climático: não havendo chuvas intensas, logo tudo estará na sua total normalidade, comentou o prefeito em vídeo divulgado em suas redes sociais.
Ainda segundo o comunicado, o nível do rio continua acima da cota de inundação, que é de 6,20 metros. De acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, a tendência é que o nível caia lentamente nas próximas horas.
O Rio Doce baixou cerca de meio metro nas últimas horas, mas ainda está cinco metros acima do normal considerado para essa época do ano. Por esse motivo, a orientação para que os moradores continuem atentos está mantido.
O gabinete de crise, criado em 2017, que envolve diversas autoridades, como Defesa Civil, prefeitura, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, continuará monitorando a situação e voltará a alertar a população em casos de emergências. O gabinete de crise seguirá com os monitoramentos e se for necessário voltamos a informar pelas páginas oficiais da prefeitura de Colatina, ressaltou.
Pela manhã, funcionários do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) fizeram a limpeza da lama deixada pela inundação que atingiu um trecho da Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. O trânsito no local deve ser liberado nas próximas horas.

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Após o período de alerta, comerciantes começam a abrir as lojas no Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

LOJAS ABERTAS

Durante a manhã desta quarta-feira (29), alguns comerciantes decidiram retornar às atividades no Centro de Colatina. Algumas lojas abriram as portas e tentam voltar à rotina.
Muitos comerciantes retiraram parte do estoque por causa dos riscos de inundação. Com a tendência de que o nível baixe, os produtos já estão sendo levados novamente para os estabelecimentos.

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A Eliete Tozzo Tinelli é gerente de uma loja em Colatina. Segundo ela, a sensação de reabrir o estabelecimento após dias de medo é muito boa. A sensação é de alívio. O pior não aconteceu. Alguns locais inundaram, mas, para nós, não aconteceu o que de repente poderia ter acontecido. É isso aí, bola para frente. Vamos retornar às atividades agora, comentou.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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