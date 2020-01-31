Agricultores de Colatina registram prejuízos após cheia do Rio Doce Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Produtores de verduras e hortaliças foram impactados pela cheia do Rio Doce em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Doze famílias do bairro Maria das Graças perderam praticamente toda a produção que ficou embaixo da água. De acordo com os agricultores, o prejuízo pode chegar aos R$ 100 mil e serão necessários quase quatro meses para recuperar toda a plantação.

O produtor Ronaldo Sérgio contou que água do Rio Doce invadiu a sua propriedade e passou de um metro de altura.

Eu planto couve, quiabo, abóbora, cebola e milho e perdi tudo. Agora vamos limpar isso e começar tudo de novo, mas não podemos parar, contou o agricultor.

O produtor Ronaldo Sérgio contou que água passou de um metro de altura Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Outro produtor afetado pela cheia do Rio Doce, Edinir Antônio Fachetti, conta que perdeu mais 90% da sua plantação e para recuperar todo esse prejuízo vai precisar de alguns meses.

Para recomeçar a produzir nós vamos levar entre três e quatro meses, tem todo o trabalho de recuperação e limpeza e depois nós vamos começar a preparar o solo para retomar a produção, disse.

Edinir Antônio Fachetti perdeu mais 90% da sua plantação Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Noroeste

LAMA PREOCUPA

Além dos prejuízos causados pelo alagamento, os agricultores de Colatina têm outra preocupação. Segundo eles, a lama que ficou acumulada nos canteiros pode estar contaminada. Os produtores acreditam que a enchente trouxe rejeitos de minério que ainda estão no Rio Doce desde a época do rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Depois do desastre que atingiu o rio, essa foi a primeira grande enchente.

"A lama normal é fofa e mais limpa. Essa lama que acabou de chegar aqui é uma lama dura, brilhosa e avermelhada. Dá pra ver que é diferente, conforme ela seca, ela parece um concreto" Cristiane Alexandre Fachetti - Agricultora

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Além da preocupação com a contaminação da terra e das verduras e hortaliças que são produzidas no local, os produtores também ficam receosos de trabalhar em meio a lama que pode estar contaminada, alegando que pode causar danos a saúde.

Propriedades ficaram com muita pela lama Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Noroeste