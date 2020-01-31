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Chuvas no ES

Agricultores de Colatina registram prejuízos após cheia do Rio Doce

Os produtores perderam quase toda a plantação e calculam um perda de quase R$ 100 mil. Além disso, temor é que a lama que ficou nas plantações esteja contaminada

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 20:35
Agricultores de Colatina registram prejuízos após cheia do Rio Doce Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Produtores de verduras e hortaliças foram impactados pela cheia do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Doze famílias do bairro Maria das Graças perderam praticamente toda a produção que ficou embaixo da água. De acordo com os agricultores, o prejuízo pode chegar aos R$ 100 mil e serão necessários quase quatro meses para recuperar toda a plantação.
O nível do Rio Doce atingiu 7,89 metros e alagou as áreas mais baixas de Colatina, como as hortas do bairro Maria das Graças. Apesar do nível do rio já ter baixado, ele deixou um rastro de destruição e prejuízo. A lama ficou nos canteiros e agora os produtores terão trabalho dobrado para limpar o local e depois recomeçar a produção que é o único sustento para a maioria das famílias atingidas.

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O produtor Ronaldo Sérgio contou que água do Rio Doce invadiu a sua propriedade e passou de um metro de altura.
Eu planto couve, quiabo, abóbora, cebola e milho e perdi tudo. Agora vamos limpar isso e começar tudo de novo, mas não podemos parar, contou o agricultor.
O produtor Ronaldo Sérgio contou que água  passou de um metro de altura Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Outro produtor afetado pela cheia do Rio Doce, Edinir Antônio Fachetti, conta que perdeu mais 90% da sua plantação e para recuperar todo esse prejuízo vai precisar de alguns meses.
Para recomeçar a produzir nós vamos levar entre três e quatro meses, tem todo o trabalho de recuperação e limpeza e depois nós vamos começar a preparar o solo para retomar a produção, disse.
Edinir Antônio Fachetti perdeu mais 90% da sua plantação Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Noroeste

LAMA PREOCUPA

Além dos prejuízos causados pelo alagamento, os agricultores de Colatina têm outra preocupação. Segundo eles, a lama que ficou acumulada nos canteiros pode estar contaminada. Os produtores acreditam que a enchente trouxe rejeitos de minério que ainda estão no Rio Doce desde a época do rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Depois do desastre que atingiu o rio, essa foi a primeira grande enchente.
"A lama normal é fofa e mais limpa. Essa lama que acabou de chegar aqui é uma lama dura, brilhosa e avermelhada. Dá pra ver que é diferente, conforme ela seca, ela parece um concreto"
Cristiane Alexandre Fachetti - Agricultora

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Além da preocupação com a contaminação da terra e das verduras e hortaliças que são produzidas no local, os produtores também ficam receosos de trabalhar em meio a lama que pode estar contaminada, alegando que pode causar danos a saúde.
Propriedades ficaram com muita pela lama Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Noroeste
A Fundação Renova, organização não governamental criada para reparar os danos causados pelo desastre de Mariana, disse que não há evidências de que o rompimento da barragem tenha aumentado a turbidez, que é a quantidade de partículas de sujeira na água, neste período de cheia do Rio Doce. Disse ainda que trabalha para que todas as pessoas que sofreram danos comprovados sejam indenizadas.

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