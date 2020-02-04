Veja vídeo: ladrão com máscara de lobo arromba loja em Linhares

Vídeo flagra ladrão com máscara diferente em assalto a loja em Linhares Crédito: Reprodução

A ação de um criminoso durante furto em um estabelecimento comercial especializado em sucos chamou a atenção em Linhares, no Norte do Estado. Além de agir muito rápido, o assaltante usava uma máscara de lobo para esconder o rosto.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, que fica no bairro Juparanã. O vídeo mostra a chegada do assaltante à loja, usando a máscara. Rapidamente ele vai até o caixa, pega o dinheiro e foge do local. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (1).

O gerente da loja contou que o criminoso pegou todo o dinheiro que havia no caixa, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil para o estabelecimento.

INVESTIGAÇÃO

O delegado Fabrício Lucindo informou que a Polícia Civil já está investigando o caso. O assaltante utilizou uma chave micha para abrir a porta do estabelecimento. As imagens do circuito interno da loja também serão usadas para tentar identificar o criminoso. Nenhum suspeito foi identificado e preso.