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Norte do ES

Veja vídeo: ladrão com máscara de lobo arromba loja em Linhares

O gerente da loja contou que o criminoso pegou todo o dinheiro do caixa, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil para o estabelecimento

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 22:04
Vídeo flagra ladrão com máscara diferente em assalto a loja em Linhares Crédito: Reprodução
A ação de um criminoso durante furto em um estabelecimento comercial especializado em sucos chamou a atenção em Linhares, no Norte do Estado. Além de agir muito rápido, o assaltante usava uma máscara de lobo para esconder o rosto.
A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, que fica no bairro Juparanã. O vídeo mostra a chegada do assaltante à loja, usando a máscara. Rapidamente ele vai até o caixa, pega o dinheiro e foge do local. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (1).
O gerente da loja contou que o criminoso pegou todo o dinheiro que havia no caixa, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil para o estabelecimento. 

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INVESTIGAÇÃO

O delegado Fabrício Lucindo informou que a Polícia Civil já está investigando o caso. O assaltante utilizou uma chave micha para abrir a porta do estabelecimento. As imagens do circuito interno da loja também serão usadas para tentar identificar o criminoso. Nenhum suspeito foi identificado e preso.
O delegado orientou que comerciantes e lojistas reforcem a segurança dos estabelecimentos e evitem deixar grandes quantias de dinheiro em caixa com a loja fechada, principalmente aos finais de semana.

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