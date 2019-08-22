Polícia

Ladrão invade casa, cai de telhado e acaba preso, na Praia do Canto

Suspeito já saía da casa com uma mochila contendo uma maquita e outros objetos da residência quando foi preso

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 10:26

Ladrão invade casa, cai de telhado e acaba preso, na Praia do Canto Crédito: Reprodução

Um criminoso caiu do telhado e acabou encurralado por cães depois de invadir uma casa, na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste domingo (11).

Segundo o proprietário da casa, o autônomo George Bonfim, de 54 anos, ele, a esposa e o filho, de 22 anos, dormiam quando uma das cachorras da família foi até ao quarto do casal.

Ela foi avisar que havia algo estranho, pois ficava batendo o rabo no guarda-roupas. Saí com ela de casa e percebemos que tinha alguém no quintal, contou George.

O suspeito havia pulado o muro e já saía da casa com uma mochila contendo uma maquita e outros objetos da residência.

Os quatro cães da família encurralaram o suspeito e George chamou a Polícia Militar. A PM chegou em cinco minutos. Eu já estava com um facão na mão e meu filho com uma faca. O suspeito tentou fugir passando por um telhado e caiu próximo à caixa dágua, mas acabou encurralado pelos cãos, detalhou George.

O autônomo descreveu a sensação de acordar com um ladrão no quintal. Assusta passar por uma situação dessas, porque a gente tem filho e esposa, está dentro de casa e acha que pode ficar tranquilo. Aí, de repente, tem alguém dentro de casa , observa.

Há cinco anos, a casa do autônomo também foi invadida. Criminosos levaram bicicletas.





