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Noroeste do ES

Ladrão é preso após furtar idosos em evento beneficente em Baixo Guandu

Cosme Damião Pereira Figueiredo fingia que estava bêbado, esbarrava nas vítimas e se aproveitava para furtar as carteiras. Ao todo, ele "faturou" R$ 2.500, mas foi identificado, preso e encaminhado ao presídio

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 14:55

Publicado em 

08 abr 2019 às 14:55
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Um suspeito de 27 anos foi preso acusado de cometer furtos em uma festa beneficente que foi realizada no Centro de Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (07). Cosme Damião Pereira Figueiredo foi detido por uma das vítimas, um idoso de 58 anos, e levado a um policial que acompanhava o evento.
Segundo a Polícia Militar, o acusado fingia que estava bêbado e esbarrava nos idosos. Neste momento, ele se aproveitava da situação, colocava a mão no bolso da bermuda das vítimas e levava a carteira. Em seguida, ele se dispersava no meio da multidão.
Cosme Damião Pereira Figueiredo foi preso acusado de furto em evento beneficente de Baixo Guandu Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem que teve sua carteira furtada percebeu a ação e passou a procurar o suspeito, até que o encontrou e fez sua detenção. Cosme foi levado até os policiais que faziam a segurança do evento. Outra vítima, um homem de 59 anos, se aproximou neste momento e contou aos policiais que também teve sua carteira levada pelo suspeito. As vítimas contaram que outro homem auxiliava Cosme durante os delitos, mas ele não foi encontrado.
Ainda de acordo com a PM, os militares encontraram cerca de R$ 2.500 com o acusado durante a busca pessoal, além de cartões de banco e comprovantes de movimentações bancárias. Questionado, o suspeito negou o crime. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que Cosme foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Ladrão é preso após furtar idosos em evento beneficente em Baixo Guandu

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