Ladrão mata vaca prenha e rouba a carne no interior do ES

O prejuízo, calculado em aproximadamente R$ 5 mil, é do senhor Valdeir Silva Hemerly, cooperado de uma empresa de laticínios do Sul do Estado. Sua propriedade fica em Santa Helena, a cerca de três quilômetros do centro da cidade. Ele acredita que um carro tenha dado apoio ao criminoso, na estrada que fica próxima da propriedade, para levar a carne da vaca.

Descobri na hora que fui fazer a contagem do gado, na parte da manhã. Há um ano, fizeram a mesma coisa em outra vaca prenha minha, em uma área próxima daqui. Isso aconteceu na mesma época, perto do fim do ano. Dois vizinhos também já foram furtados. A gente trabalha duro, para alguém vir e carregar em uma noite. É triste, desabafou o produtor.