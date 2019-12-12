Ladrão mata vaca prenha e rouba a carne no interior do ES

Um produtor de gado do interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, amanheceu com prejuízo no pasto. Uma de suas vacas da raça Girolando, que estava prenha, foi morta com um tiro na cabeça e teve parte da carne roubada. O criminoso fez os cortes no próprio local. Nenhum suspeito foi preso pelo crime.
O prejuízo, calculado em aproximadamente R$ 5 mil, é do senhor Valdeir Silva Hemerly, cooperado de uma empresa de laticínios do Sul do Estado. Sua propriedade fica em Santa Helena, a cerca de três quilômetros do centro da cidade. Ele acredita que um carro tenha dado apoio ao criminoso, na estrada que fica próxima da propriedade, para levar a carne da vaca.
Descobri na hora que fui fazer a contagem do gado, na parte da manhã. Há um ano, fizeram a mesma coisa em outra vaca prenha minha, em uma área próxima daqui. Isso aconteceu na mesma época, perto do fim do ano. Dois vizinhos também já foram furtados. A gente trabalha duro, para alguém vir e carregar em uma noite. É triste, desabafou o produtor.