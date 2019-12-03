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Presidente Kennedy

Vaca dá à luz bezerras trigêmeas no ES: Marília, Maiara e Maraisa

As bezerras têm uma semana de vida e surpreenderam os produtores que acompanham o desenvolvimento das trigêmeas, que nasceram de uma gestação natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 16:01

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 16:01

Três bezerras nascem de gestação natural em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação
Três bezerras estão chamando atenção na propriedade do Carlos Antunes e da Maria da Penha, na localidade de Pedra Branca, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Elas nasceram da mesma gestação e já ganharam nomes de cantoras famosas.
Marília, Maiara e Maraisa têm uma semana de vida e surpreenderam os produtores rurais, que trabalham com a produção de leite no município. Eles disseram que é a primeira vez que isso acontece na propriedade e o caso chamou atenção por ser uma gestação natural, sem métodos de inseminação artificial. Os nomes foram dados pelo produtor Carlos Antunes, fã de música sertaneja. 
Agora, os proprietários acompanham o desenvolvimento das trigêmeas que chegaram de forma natural, sem nenhuma complicação e sem a necessidade de atendimento veterinário.
A veterinária Louisiane de Carvalho Nunes, que é gerente do Hospital Veterinário da Ufes de Alegre, disse que a gestação gemelar em bovinos é bem rara, abaixo de 30%. Quando se faz uso de algumas técnicas reprodutivas, às vezes, esses índices tendem a ser maiores, mas natural é raro", afirma. 
Ela explicou também que por serem três fêmeas é um fator positivo. O problema se torna grave quando a gestação gemelar é de fetos heterossexos, ou seja, macho e fêmea. Quando isto ocorre, chamamos esse processo de freemartinismo e podem ter malformações das genitálias dos fetos e eles se tornarem animais adultos inférteis ou subferteis. Nesse caso, temos que dar parabéns ao proprietário, por serem três fêmeas sadias e possíveis reprodutoras", diz a veterinária. 
Três bezerras nascem de gestação natural em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

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