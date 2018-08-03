Agricultor tem prejuízo de R$ 40 mil com mortes de bois em Castelo

Novilhas morrem ao cair de precipício Crédito: Reprodução

O pecuarista donos dos bois da raça Nelore q ue morreram após caírem de um penhasco na localidade de Barra Alegre , no interior de Castelo, no Sul do Estado, vai amargar um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. O incidente, que aconteceu nesta quinta-feira (02), conhecido como efeito manada, é comum entre animais desta raça de acordo com especialistas.

Os animais estavam no pasto, mas caminharam até uma laje de pedra, escorregaram e caíram de um penhasco. As novilhas haviam sido compradas no dia anterior em Presidente Kennedy, no Litoral Sul. Elas passaram a noite no curral e foram soltas no pasto ao amanhecer, por volta das 7h. Eles começaram a andar pelo pasto e começaram a descer, escorregar numa laje de pedra e os outros também foram, contou o pecuarista Giovani Dorigueto.

Giovani ainda contou que os animais foram comprados por ele e seu pai. Infelizmente é assim que acontece. É uma coisa que a gente não esperava. Você trabalha para ter os seus lucros, para ter suas vantagens, mas tem a desvantagem e ela veio. Foi muito difícil, a gente vem trabalhando para ter um valor de R$ 40 mil... é difícil. Agora é tentar trabalhar de novo para ver o que a gente consegue, lamentou.

O caseiro Antônio Alpoge estava trabalhando quando as novilhas começaram a cair. Ele achou que fossem pedras. Eu estava tirando leite e, na hora, escutei o barulho. O cachorro ficou desesperado, olhei para cima e já vi a tragédia, aquele monte de boi caindo, um atrás do outro. Achei até que era pedra, tomei um susto danado, ai corri lá para ver o que era. Nunca vi isso na minha vida. Até agora tê meio chocado ainda, contou.

O pai de Giovani, o pecuarista Hélio Durigueto, não estava em casa quando soube do ocorrido. Eu estava em Castelo. Quando vi essa tragédia não aguentava a decepção. Levemos umas quatro, cinco para baixo e o resto nós doamos, agora é lutar para comprar outras. Estou com 75 anos, sempre lutando, finalizou.

EFEITO MANADA

O professor de zootecnia da Ufes - Campus Alegre-, Gercilio Alves de Almeida Júnior, explicou que esse acontecimento é conhecido como efeito manada, comum com bovinos da raça Nelore. Ele ainda disse que um manejo adequado poderia ter evitado o problema.

Eles têm caraterísticas inerentes de sua raça: são temperamentais, mais arredios e impulsivos. Por exemplo, se um pular a cerca e fugir por um lado do curral, normalmente é o líder, a tendência é dos outros fugirem também.