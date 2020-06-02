Condenado por danos morais, Gratz terá que pagar R$ 22 mil a ex-promotor

Gratz foi condenado por ter ofendido o então promotor de Justiça no dia 9 de outubro de 2015 Crédito: Ricardo Medeiros

Em razão das ações judiciais propostas contra o ex-parlamentar pelo Ministério Público, Gratz, que chegou a cumprir pena por corrupção, foi condenado por ter ofendido o então promotor de Justiça no dia 9 de outubro de 2015, numa reportagem publicada num site jornalístico do ES.

Na publicação, o ex-deputado fez comentários em uma matéria sobre ações a que ele respondeu na Justiça , todas movidas pelo MPES , assinadas também por Zenkner. Na decisão final, o juiz Carlos Magno Moulin entendeu que os comentários extrapolaram o direito constitucional de manifestação, ultrapassando a mera crítica e desaguando em grave ofensa.

Zenkner disse estar feliz pela decisão. “Fiz o meu melhor como promotor de Justiça. Agi de forma técnica e em nome do Ministério Público, não sendo justo ser escolhido com alvo de ofensas desarrazoadas. As ofensas causaram muito sofrimento, a mim e à minha família. Se fez justiça”, afirmou o ex-promotor.

O advogado Renan Sales, que defendeu Zenkner, disse que o Poder Judiciário acertou. Para ele, não existe direito de natureza absoluta: “Ninguém pode se utilizar de um suposto direito para ofender terceiros, sendo certo que excessos devem ser considerados pelo julgador. A Constituição Federal também prevê limites”.

ATUALIZAÇÃO