Ex-promotor do ES é eleito para assumir diretoria na Petrobras

O ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner foi eleito para ser diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras. A escolha foi feita pelo O Conselho de Administração da empresa, nesta quarta-feira (28).
Zenkner pediu demissão no dia 31 de janeiro para integrar o Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, órgão que tem como missão prevenir práticas de corrupção na gigante do petróleo, como divulgado pela coluna Leonel Ximenes.
O objetivo da diretoria de governança e conformidade é orientar e avaliar atividades incluindo a investigação e redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando à administração as ações e os resultados.
Como promotor de Justiça membro do Ministério Público do Estado do Espirito Santo (MPES), Zenkner atuou no período de 1997 a janeiro de 2019, onde ocupou várias funções no combate à corrupção e ao crime organizado. De janeiro de 2015 a abril de 2016, ocupou o cargo de Secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo.
O diretor de governança e conformidade da Petrobras anterior, Rafael Mendes Gomes, renunciou ao cargo alegando razões pessoais, em julho deste ano.
SAÍDA DO MPES
A saída do MPES aconteceu após desentendimentos com o comando da instituição. Em 2017, foi impedido de se licenciar da 26ª Promotoria Cível de Vitória para atuar, por um ano, na vice-presidência de Integridade do Banco Mundial em Washington (EUA).
Depois desse episódio, ele pediu remoção para a 8ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, onde não exerceu sua especialidade, que é o combate à corrupção.