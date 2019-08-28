Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ex-promotor do ES é eleito para assumir diretoria na Petrobras
Marcelo Zenkner

Ex-promotor do ES é eleito para assumir diretoria na Petrobras

Marcelo Zenkner foi escolhido para assumir a diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, que avaliará atividades para redução de risco de fraudes e corrupção

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 17:21
Marcelo Zenkner ficou 22 anos no Ministério Público Estadual Crédito: Divulgação
O ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner foi eleito para ser diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras. A escolha foi feita pelo O Conselho de Administração da empresa, nesta quarta-feira (28).
Zenkner pediu demissão no dia 31 de janeiro para integrar o Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, órgão que tem como missão prevenir práticas de corrupção na gigante do petróleo, como divulgado pela coluna Leonel Ximenes.
O objetivo da diretoria de governança e conformidade é orientar e avaliar atividades incluindo a investigação e redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando à administração as ações e os resultados.
Como promotor de Justiça membro do Ministério Público do Estado do Espirito Santo (MPES) Zenkner  atuou no período de 1997 a janeiro de 2019, onde ocupou várias funções no combate à corrupção e ao crime organizado.  De janeiro de 2015 a abril de 2016, ocupou o cargo de Secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo. 
O diretor de governança e conformidade da Petrobras anterior, Rafael Mendes Gomes, renunciou ao cargo alegando razões pessoais, em julho deste ano.
SAÍDA DO MPES
A saída do MPES aconteceu após desentendimentos com o comando da instituição. Em 2017, foi impedido de se licenciar da 26ª Promotoria Cível de Vitória para atuar, por um ano, na vice-presidência de Integridade do Banco Mundial em Washington (EUA).
Depois desse episódio, ele pediu remoção para a 8ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, onde não exerceu sua especialidade, que é o combate à corrupção. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados