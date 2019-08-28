Ex-promotor do ES é eleito para assumir diretoria na Petrobras

Marcelo Zenkner ficou 22 anos no Ministério Público Estadual Crédito: Divulgação

O ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner foi eleito para ser diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras. A escolha foi feita pelo O Conselho de Administração da empresa, nesta quarta-feira (28).

pediu demissão no dia 31 de janeiro para integrar o Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, órgão que tem como missão prevenir práticas de corrupção na gigante do petróleo, como divulgado pela coluna Leonel Ximenes. Zenkner, órgão que tem como missão prevenir práticas de corrupção na gigante do petróleo, como divulgado pela coluna Leonel Ximenes.

O objetivo da diretoria de governança e conformidade é orientar e avaliar atividades incluindo a investigação e redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando à administração as ações e os resultados.

Ministério Público do Estado do Espirito Santo (MPES), Zenkner atuou no período de 1997 a janeiro de 2019, onde ocupou várias funções no combate à corrupção e ao crime organizado. De janeiro de 2015 a abril de 2016, ocupou o cargo de Secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo. Como promotor de Justiça membro doZenkner atuou no período de 1997 a janeiro de 2019, onde ocupou várias funções no combate à corrupção e ao crime organizado. De janeiro de 2015 a abril de 2016, ocupou o cargo de Secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo.

O diretor de governança e conformidade da Petrobras anterior, Rafael Mendes Gomes, renunciou ao cargo alegando razões pessoais, em julho deste ano.

SAÍDA DO MPES

A saída do MPES aconteceu após desentendimentos com o comando da instituição. Em 2017, foi impedido de se licenciar da 26ª Promotoria Cível de Vitória para atuar, por um ano, na vice-presidência de Integridade do Banco Mundial em Washington (EUA).