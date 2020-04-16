Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tire suas dúvidas

Especialista fala sobre os direitos do consumidor durante a crise

A chegada do Coronavírus no país mudou o dia a dia das pessoas. Entenda como ficam cobranças, viagens e outros pontos em meio à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 11:04

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 11:04

Diante de tantas mudanças no dia a dia das pessoas, com a chegada do coronavírus ao país, como ficam os direitos do consumidor? As dúvidas são variadas, desde cobranças de contas até a prestação de serviços já contratados e o pagamento da escola do filho. 
Para esclarecer essas e outras questões, a presidente do Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) e promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Sandra Lengruber da Silva, participa de uma transmissão ao vivo no Instagram e no portal de A Gazeta. A live é mediada pela repórter de Economia Siumara Gonçalves no instagram @agazetaes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados