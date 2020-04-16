Especialista fala sobre os direitos do consumidor durante a crise

Para esclarecer essas e outras questões, a presidente do Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) e promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Sandra Lengruber da Silva, participa de uma transmissão ao vivo no Instagram e no portal de A Gazeta. A live é mediada pela repórter de Economia Siumara Gonçalves no instagram @agazetaes.