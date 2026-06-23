Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/06/2026

Esta terça-feira, segundo o tarot, será um dia para confiar na própria evolução Crédito: Imagem: Happy_Nati | Shutterstock

Esta terça-feira trará uma energia de memórias, transformações e novas oportunidades. As cartas do tarot mostram momentos de encerramento e renascimento, convidando cada signo a olhar para o passado com mais maturidade e abrir espaço para novas experiências. Será um dia para confiar na própria evolução e perceber quais caminhos realmente combinam com a fase atual.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Copas

O nativo de Áries poderá reviver memórias importantes e encontrar oportunidades de cura Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

Segundo a carta “6 de Copas”, o dia trará lembranças, reencontros e uma energia de reconexão com aquilo que faz sentido para o coração . No amor, situações do passado poderão voltar à tona, possibilitando cura ou novas percepções sobre sentimentos. Na carreira, experiências anteriores o(a) ajudarão a encontrar soluções e oportunidades. Sua saúde melhorará quando você resgatar atividades que tragam alegria e leveza. Entre amigos, antigos vínculos se fortalecerão por meio de conversas sinceras.

Touro — 9 de Ouros

O nativo de Touro poderá colher o reconhecimento de seus esforços e conquistar mais estabilidade Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “9 de Ouros” favorece a autonomia, a autoestima e a valorização das próprias conquistas. No amor, você tenderá a buscar relações que respeitem seu espaço e tragam segurança emocional. Na carreira, seus esforços poderão gerar reconhecimento e maior estabilidade financeira. Sua saúde irá melhorar com o investimento em autocuidado e qualidade de vida. Entre amigos, sua independência será admirada; lembre-se de permitir trocas.

Gêmeos — Rainha de Espadas

O nativo de Gêmeos tenderá a se destacar pela comunicação Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

Conforme a carta “Rainha de Espadas”, o dia pedirá clareza, maturidade e decisões baseadas na razão. No amor, conversas honestas o(a) ajudarão a entender melhor sentimentos e intenções, evitando mal-entendidos. Na carreira, sua capacidade de análise e comunicação será um grande diferencial. A saúde emocional, por sua vez, irá melhorar quando você colocar limites no que desgasta sua energia. Entre amigos, valorize relações transparentes e verdadeiras.

Câncer — 3 de Paus

O nativo de Câncer viverá um dia de expansão e esperança para o futuro Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “3 de Paus” indica expansão, planejamento e esperança para o futuro. No amor , novas perspectivas poderão surgir e ajudá-lo(a) a enxergar uma relação com mais possibilidades. Na carreira, projetos começarão a avançar e possivelmente abrirão portas importantes. Por sua vez, a saúde irá melhorar quando houver mais motivação e confiança no caminho. Entre amigos, novas conexões ampliarão sua visão e trarão inspiração.

Leão — A Torre

O nativo de Leão poderá passar por mudanças inesperadas e abrir espaço para algo mais alinhado aos seus objetivos Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas e quebra de estruturas que já não fazem sentido. No amor, algumas verdades possivelmente surgirão e transformarão a forma como você enxerga uma relação. Na carreira, mudanças poderão abrir espaço para reconstruir algo mais alinhado aos seus objetivos. Já sua saúde emocional irá melhorar ao liberar situações desgastantes. Entre amigos, algumas relações passarão por ajustes e mostrarão novas verdades.

Virgem — A Lua

O nativo de Virgem deverá confiar mais na própria percepção Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “A Lua” sugere sensibil i dade , intuição e necessidade de lidar com dúvidas. No amor, evite criar conclusões antes de conversar e procure enxergar além dos medos. Na carreira, situações pouco claras pedirão cautela e observação antes de decisões importantes. Sua saúde irá melhorar quando você cuidar das emoções e evitar alimentar preocupações excessivas. Entre amigos, observe atitudes e confie mais na própria percepção.

Libra — 5 de Paus

O nativo de Libra poderá transformar desafios em crescimento e administrar diferenças com equilíbrio Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “5 de Paus” indica movimento, desafios e necessidade de administrar diferenças. No amor, pequenas discussões possivelmente surgirão, mas também o(a) ajudarão a revelar o que precisa ser ajustado. Na carreira, concorrência ou cobranças estimularão seu crescimento se você souber lidar com equilíbrio. Sua saúde melhorará quando conseguir liberar tensões. Entre amigos, evite disputas desnecessárias e preserve a harmonia.

Escorpião — 9 de Espadas

O nativo de Escorpião tenderá a melhorar emocionalmente ao buscar apoio para aliviar o que tem pesado Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Espadas”, o dia pedirá atenção aos pensamentos que geram ansiedade e insegurança. No amor, preocupações pesarão, mas uma conversa sincera poderá trazer mais tranquilidade. Na carreira, evite deixar o medo impedir decisões importantes ou novas oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você descansar e cuidar da mente. Entre amigos, busque apoio para aliviar preocupações guardadas.

Sagitário — 10 de Espadas

O nativo de Sagitário poderá encerrar um ciclo desgastante e reorganizar seus planos com mais leveza Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

Conforme a carta “10 de Espadas”, haverá, neste dia, o encerramento de um ciclo e libertação de algo que vinha desgastando sua energia. No amor, uma situação possivelmente chegará ao limite, mas também abrirá espaço para uma nova fase. Na carreira, dificuldades antigas começarão a perder força, e você poderá reorganizar seus planos. Sua saúde irá melhorar quando você se permitir descansar e recomeçar. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado nos momentos difíceis.

Capricórnio — Ás de Ouros

O nativo de Capricórnio tenderá a construir uma fase mais estável e a fortalecer conexões confiáveis Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” sugere oportunidades, novos começos e possibilidade de construir algo sólido. No amor, uma nova fase poderá surgir, com mais segurança e estabilidade emocional. Na carreira , propostas ou ideias possivelmente abrirão caminhos de crescimento. Por sua vez, a saúde irá melhorar quando você criar hábitos mais consistentes e cuidar do corpo. Entre amigos, conexões confiáveis trarão apoio e boas oportunidades.

Aquário — 9 de Copas

O nativo de Aquário poderá vivenciar momentos de alegria e sentir mais confiança nas próprias conquistas Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Copas”, o dia favorecerá satisfação, alegria e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, você poderá viver momentos de prazer, carinho e maior confiança nos sentimentos. Na carreira, resultados positivos trarão uma sensação de realização. A saúde irá melhorar quando o descanso e tudo aquilo que faz bem para sua energia forem valorizados. Entre amigos, encontros leves e divertidos fortalecerão vínculos.

Peixes — A Imperatriz

O nativo de Peixes poderá florescer em projetos criativos Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock