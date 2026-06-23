Greve de garis e coletores entra no 2º dia com ruas tomadas pelo lixo no ES

Os moradores da Grande Vitória acordaram nesta terça-feira (23) com lixo espalhado pelas ruas e caçambas de coleta lotadas. A situação é reflexo do segundo dia da paralisação nacional dos garis, margaridas e coletores terceirizados, anunciada no domingo (21).
A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, percorreu alguns pontos dos municípios. Um deles fica na Avenida Maruípe, em Santa Cecília, em Vitória. No local, com a falta de limpeza urbana, algumas sacolas ficaram em locais impróprios, como vagas de estacionamento.
Apesar da cena, alguns moradores da região falaram que estão mantendo o lixo em casa para evitar sujeira em via pública. A atitude, inclusive, faz parte da orientação de algumas prefeituras publicada na segunda-feira (23).
O bairro Tabuazeiro também enfrenta acúmulo excessivo de lixo. Na Rua São Camilo, a reportagem da TV Gazeta mostrou diferentes tipos de lixo juntos em uma montanha de dejetos.
Quem vive no local falou que o container dá conta do descarte no dia a dia. Porém, sem os garis, não está sendo possível nem manter o lixo em casa, devido ao cheiro.
Outras cidades também estão sendo impactadas, como no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra.