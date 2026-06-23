Bancário causa acidente, admite ter bebido e deita sobre carro tombado em Vila Velha

Um acidente provocado por um motorista que admitiu a policiais militares ter bebido antes de dirigir terminou com um veículo capotado e outro atingindo a porta de um bar na noite de segunda-feira (22), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento da colisão. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
Nas imagens, é possível ver um dos carros (Volkswagen Voyage) seguindo pela via quando é atingido na traseira por outro veículo (Fiat Argo). Com o impacto, o Voyage fica desgovernado e atinge a entrada de um bar. Já o Argo, capota duas vezes e depois fica tombado na calçada. No momento do acidente, não havia pedestres passando pelo local.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro que capotou tem 52 anos e trabalha em uma agência bancária. Aos policiais, ele contou que saiu do trabalho e foi beber antes do acidente. Ainda conforme a corporação, o homem admitiu que estava sob efeito de álcool, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Após a colisão, o motorista ficou desorientado, mas conseguiu sair do veículo e se deitou sobre o carro tombado.
A consultora de vendas Ana Carolina Pereira dirigia o carro atingido pelo veículo do bancário. No veículo também estavam uma amiga dela, de 39 anos, e o filho da mulher, de 7 anos. Nenhum dos ocupantes se feriu.
“Eu estava trafegando pela via normal, em uma velocidade dentro do padrão e veio um homem alcoolizado e bateu atrás de mim, meu carro desgovernou e aconteceu o que aconteceu, infelizmente, mas graças a Deus estamos bem”, contou Ana Carolina.
O empresário Otávio Azevedo presenciou o acidente e relatou que o carro que capotou trafegava em alta velocidade.
“Ele vinha em zigue-zague, pela alta velocidade que vinha, ele encostou no outro carro, perdeu o controle, capotou duas vezes e outro acabou invadindo um comércio”, afirmou.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o atendimento ficou a cargo do Corpo de Bombeiros. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre seu estado de saúde.
Depois do resgate, o veículo foi desvirado e retirado do local por um guincho.
A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos adotados em relação ao motorista e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.