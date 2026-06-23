Bancário causa acidente, admite ter bebido e deita sobre carro tombado em Vila Velha

Um acidente provocado por um motorista que admitiu a policiais militares ter bebido antes de dirigir terminou com um veículo capotado e outro atingindo a porta de um bar na noite de segunda-feira (22), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento da colisão. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.





Nas imagens, é possível ver um dos carros (Volkswagen Voyage) seguindo pela via quando é atingido na traseira por outro veículo (Fiat Argo). Com o impacto, o Voyage fica desgovernado e atinge a entrada de um bar. Já o Argo, capota duas vezes e depois fica tombado na calçada. No momento do acidente, não havia pedestres passando pelo local.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro que capotou tem 52 anos e trabalha em uma agência bancária. Aos policiais, ele contou que saiu do trabalho e foi beber antes do acidente. Ainda conforme a corporação, o homem admitiu que estava sob efeito de álcool, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.





Após a colisão, o motorista ficou desorientado, mas conseguiu sair do veículo e se deitou sobre o carro tombado.