AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeo

Bancário causa acidente, admite ter bebido e deita sobre carro tombado em Vila Velha

Acidente aconteceu em Praia de Itaparica. Homem de 52 anos admitiu à Polícia Militar que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 07:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2026 às 07:02

Um acidente provocado por um motorista que admitiu a policiais militares ter bebido antes de dirigir terminou com um veículo capotado e outro atingindo a porta de um bar na noite de segunda-feira (22), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento da colisão. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.


Nas imagens, é possível ver um dos carros (Volkswagen Voyage) seguindo pela via quando é atingido na traseira por outro veículo (Fiat Argo). Com o impacto, o Voyage fica desgovernado e atinge a entrada de um bar. Já o Argo, capota duas vezes e depois fica tombado na calçada. No momento do acidente, não havia pedestres passando pelo local.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro que capotou tem 52 anos e trabalha em uma agência bancária. Aos policiais, ele contou que saiu do trabalho e foi beber antes do acidente. Ainda conforme a corporação, o homem admitiu que estava sob efeito de álcool, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.


Após a colisão, o motorista ficou desorientado, mas conseguiu sair do veículo e se deitou sobre o carro tombado. 

Motorista bate em carro e capota duas vezes em Vila Velha
Motorista bate em carro e capota duas vezes em Vila Velha Lucas Barcelos

A consultora de vendas Ana Carolina Pereira dirigia o carro atingido pelo veículo do bancário. No veículo também estavam uma amiga dela, de 39 anos, e o filho da mulher, de 7 anos. Nenhum dos ocupantes se feriu.


“Eu estava trafegando pela via normal, em uma velocidade dentro do padrão e veio um homem alcoolizado e bateu atrás de mim, meu carro desgovernou e aconteceu o que aconteceu, infelizmente, mas graças a Deus estamos bem”, contou Ana Carolina.

Com a colisão, o veículo atingiu um comércio em Vila Velha
Com a colisão, o veículo atingiu um comércio em Vila Velha Lucas Barcelos

O empresário Otávio Azevedo presenciou o acidente e relatou que o carro que capotou trafegava em alta velocidade.


“Ele vinha em zigue-zague, pela alta velocidade que vinha, ele encostou no outro carro, perdeu o controle, capotou duas vezes e outro acabou invadindo um comércio”, afirmou.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o atendimento ficou a cargo do Corpo de Bombeiros. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre seu estado de saúde. 


Depois do resgate, o veículo foi desvirado e retirado do local por um guincho.


A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos adotados em relação ao motorista e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

Veja Também 

Lixo acumulado no bairro Tabuazeiro, em Vitória

Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

Motociclista de 20 anos foi socorrida após acidente em Itapemirim, mas morreu na manhã seguinte

Jovem de 20 anos morre em acidente entre moto e carro em Itapemirim

Entre os objetos apreendidos pela Polícia Penal, estão drogas, aparelhos eletrônicos e armas brancas.

Maconha e celulares são apreendidos em ônibus com detentos em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Croácia vence o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo 2026
Croácia sofre pressão, mas supera Panamá para seguir viva na Copa
Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo
Último treino da Seleção Brasileira antes do duelo contra a Escócia pela Copa do Mundo 2026
Mau tempo atrasa viagem, e jogadores do Brasil ficam presos em avião

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados