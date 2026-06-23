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Operação Profanos

Operação mira suspeitos de ataque a tiros com dois mortos em praça de Viana

Ação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca em Viana e Cariacica. Caso deixou dois mortos e dois feridos em março deste ano

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 07:22

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 jun 2026 às 07:22

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Profanos para cumprir dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio e duas tentativas de homicídio ocorridos em março deste ano, no bairro Bom Pastor, em Viana. 


Até o momento, três suspeitos, de 21, 32 e 46 anos, foram presos. Drogas e uma arma de fogo também foram apreendidas. A ação ocorre nos municípios de Viana e Cariacica


No dia do ataque, dois jovens — Deyverson dos Santos Loureiro, de 20 anos, e Kaique Luciano Vasconcelos, de 18 anos — foram mortos. Eles estavam na praça do bairro com amigos quando foram surpreendidos pelos disparos, que provocaram pânico e correria. Outras duas pessoas foram baleadas, uma jovem de 19 anos e um rapaz de 22 anos.


Segundo o titular da DHPP de Viana, delegado Cleudes Júnior, as investigações começaram logo após o crime e, inicialmente, levaram à identificação do piloto de uma das motocicletas usadas do ataque, que foi preso no mês passado, em Vila Velha.


“A partir dessa prisão, conseguimos chegar nos dois atiradores. Eles utilizaram duas motos. Os atiradores principais foram os alvos da operação”, afirmou o delegado.


Ainda de acordo com Cleudes Júnior, um dos suspeitos foi localizado e preso durante a operação. O outro não foi encontrado e é considerado foragido. Na casa dele, os policiais apreenderam uma arma de fogo. Já em outro endereço alvo das buscas foram encontradas drogas.


As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por um desacerto entre integrantes de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas.


“No primeiro momento, as investigações dão conta que houve um desacerto entre os integrantes do grupo criminoso. As vítimas participavam do tráfico e estariam vendendo entorpecentes que não eram autorizados. Isso desagradou outros traficantes e foi pedido para parar as vendas, o que não aconteceu e motivou os homicídios”, explicou o delegado.


O delegado informou que as investigações continuam para localizar o segundo atirador e apurar se houve participação de mandantes no crime.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao bairro onde os crimes ocorreram e simboliza a violação da paz e da tranquilidade da comunidade, em alusão ao significado da palavra “profanar”, que remete ao ato de desrespeitar ou macular um ambiente considerado seguro e pacífico.

A ação é coordenada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da DHPP de Vila Velha, do Serviço de Investigações Especiais (SIE), da Força-Tarefa e da Guarda Municipal de Viana.


As diligências seguem em andamento e a polícia ainda não divulgou detalhes sobre a identidade dos presos.

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Entre os objetos apreendidos pela Polícia Penal, estão drogas, aparelhos eletrônicos e armas brancas.

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