Abelhas em escola: 780 alunos ficam sem aula após enxame ser encontrado no ES

As aulas na Escola Municipal Antero José Nascimento, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na Grande Vitória, foram suspensas nesta terça-feira (15), depois que um enxame foi encontrado no telhado da unidade.
Cerca de 780 alunos precisaram deixar as salas de aula por conta das abelhas. De acordo com o diretor da escola, Magno Luiz de Souza Vieira, o enxame foi encontrado porque o telhado vai passar por uma reforma.
A técnica de enfermagem Lucilene Nascimento Ramos só ficou sabendo do problema quando foi levar a filha, Nicole Nascimento Ramos, de 5 anos, à escola.
O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes e uma equipe ficou de retornar à noite para fazer o trabalho de retirada das abelhas.
