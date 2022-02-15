No telhado

Abelhas em escola: 780 alunos ficam sem aula após enxame ser encontrado no ES

Estudantes precisaram deixar as salas de aula na manhã desta terça-feira (15), em uma escola de Cariacica, por conta das abelhas

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 12:06

Redação de A Gazeta

As aulas na Escola Municipal Antero José Nascimento, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na Grande Vitória, foram suspensas nesta terça-feira (15), depois que um enxame foi encontrado no telhado da unidade.
Aulas em escola foram suspensas por causa de exame em Cariacica. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cerca de 780 alunos precisaram deixar as salas de aula por conta das abelhas. De acordo com o diretor da escola, Magno Luiz de Souza Vieira, o enxame foi encontrado porque o telhado vai passar por uma reforma.
A técnica de enfermagem Lucilene Nascimento Ramos só ficou sabendo do problema quando foi levar a filha, Nicole Nascimento Ramos, de 5 anos, à escola.
O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes e uma equipe ficou de retornar à noite para fazer o trabalho de retirada das abelhas.
