O que fazer se animal de estimação ou você for atacado por abelhas?

A abelha é um animal peçonhento, cujo ferrão libera uma toxina usada para se defender. Quando alguém toma essa ferroada, o veneno entra na corrente sanguínea. A partir desse momento, há variantes que são individuais. Tem animal que só vai apresentar uma vermelhidão no local da picada e outros que têm alergia. Vale ressaltar que, quanto maior a quantidade de veneno, maiores são os efeitos colaterais. A hipersensibilidade acontece a nível vascular. Existe uma substância chamada estamina, liberada para tentar melhorar a proteção do organismo contra o veneno e dilata os vasos sanguíneos. Com essa dilatação, o corpo começa a inchar e o maior problema é quando ocorre o inchaço da face, chamado de angioedema. Isso é muito grave, porque começa a fechar as vias respiratórias, o ar não consegue passar e o animal pode ter uma parada respiratória, desmaiar e, com isso, o coração parar.