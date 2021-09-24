O que fazer se animal de estimação ou você for atacado por abelhas?

Nesta semana, dois cachorros morreram após serem atacados por abelhas no quintal de uma casa em Guarapari. O vídeo mostrou que os cães corriam para escapar das picadas do enxame. Quando o dono dos animais chegou em casa, agiu no desespero para tentar salvá-los. Diante dessa situação desesperadora, surgiu a dúvida: o que fazer se você ou seus animais de estimação sofrerem esse tipo de ataque?
A reportagem de A Gazeta entrevistou o médico veterinário Marcio Queiroz Arantes, que passou algumas orientações e explicou a gravidade da situação. Confira:
O que uma pessoa deve fazer se for atacada por um enxame?
Existem algumas orientações. A primeira é correr o mais rápido possível em zigue-zague, até ter a certeza de que as abelhas sumiram ou já se dispersaram muito. A segunda é entrar na água, se tiver piscina, rio ou mar por perto. Procurar algum tipo de abrigo também é uma possibilidade, assim como usar um lençol ou toalha para cobrir o corpo todo, porque isso evita ou, pelo menos, dificulta a ferroada.
"É importante evitar ficar brigando com as abelhas porque, em caso de enxame, elas são muitas. Enquanto você estive tentando pegar algumas, outras já vão estar picando"
Como se deve agir quando os animais de estimação é que estão sofrendo o ataque? De que forma ajudá-los?
Nesse caso, o jeito é tentar se cobrir com um lençol, uma capa de chuva ou até aquelas roupas de motociclista e pegar os cães. Assim, você vai levar poucas picadas. O ideal é conseguir pegar o mais rápido possível, colocar no carro e levar à clínica veterinária mais próxima, onde o animal poderá ser intubado, receber algum tipo de medicamento e tratar casos de alergia grave ou choque anafilático. Enfim, mantê-lo vivo até que o efeito do veneno passe.
De que forma a picada da abelha afeta o organismo?
A abelha é um animal peçonhento, cujo ferrão libera uma toxina usada para se defender. Quando alguém toma essa ferroada, o veneno entra na corrente sanguínea. A partir desse momento, há variantes que são individuais. Tem animal que só vai apresentar uma vermelhidão no local da picada e outros que têm alergia. Vale ressaltar que, quanto maior a quantidade de veneno, maiores são os efeitos colaterais. A hipersensibilidade acontece a nível vascular. Existe uma substância chamada estamina, liberada para tentar melhorar a proteção do organismo contra o veneno e dilata os vasos sanguíneos. Com essa dilatação, o corpo começa a inchar e o maior problema é quando ocorre o inchaço da face, chamado de angioedema. Isso é muito grave, porque começa a fechar as vias respiratórias, o ar não consegue passar e o animal pode ter uma parada respiratória, desmaiar e, com isso, o coração parar.
Após ser picado, há algo que possa ser feito para minimizar esses riscos?
Se possível, é interessante tirar o ferrão com algum objeto que não corta, como a pontinha de um cartão de crédito ou uma tesoura daquelas usadas por criança, sem ponta. Isso porque o ferrão tem uma glândula que bombeia o veneno. Então, a abelha larga o ferrão na pele, e essa glândula fica bombeando o veneno e aumentando a intoxicação.
O dono dos cachorros atacados comentou que áreas no entorno da casa têm sido desmatadas. Isso pode ter relação com o ataque desse enxame? Em que circunstâncias as abelhas atacam?
Existe uma grande possibilidade. Nós também estamos em uma época de queimadas. As abelhas se sentem ameaçadas pelo fogo, pela fumaça e acabam fugindo de um lugar e para outro. Qualquer movimento brusco, barulho, vibração ou cheiro pode causar irritação nelas, que atacam a primeira vítima que tiver pela frente. Existem casos também em que a pessoa mexe em uma colmeia ou está andando pela mata e não percebe que tem muitas abelhas em uma árvore onde encostou. As abelhas atacam quando se sentem ameaçadas.
OUTRAS DICAS
Integrante do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Carlos Wagner informou que permanecer o mais imóvel possível também é uma estratégia eficaz. "Busque deitar na posição fetal, com o nariz voltado para o chão, fechando os olhos e tampando o nariz e os ouvidos. As abelhas não vão ficar por muito tempo", garantiu.
Além dessa dica, o militar passou uma orientação complementar, caso alguém possa prestar socorro. "Você pode se vestir com uma roupa de manga comprida e colocar uma toalha embebida de água no rosto para poder fazer fumaça (com fogo na ponta de um jornal, por exemplo) e espantar as abelhas", disse.
Já para ajudar animais de estimação, uma possibilidade citada por Carlos Wagner é jogar água nos bichos, sempre vestido com a menor exposição do corpo possível, conforme citado acima. "As pessoas podem acionar os Bombeiros pelo 193 ou acionar um apicultor para fazer a captura das abelhas", concluiu.