Conheça Calvin, o furão de Vila Velha que faz sucesso no TikTok

Calvin tem apenas 2 anos e três meses e acumula mais de 800 mil seguidores no TikTok Crédito: Camilla Delboni

furão de apenas 2 anos e três meses, morador de Prepare-se para morrer de fofura! Umde apenas 2 anos e três meses, morador de Vila Velha , está fazendo o maior sucesso nas redes sociais e parece que até já carrega o título de furão mais seguido do Brasil nas redes sociais. O bichinho já acumula mais de 800 mil seguidores no TikTok e mais de 16 mil no Instagram. Tutoras do furão, as publicitárias Camilla Correa Delboni e Jenaíne Ribeiro Monteiro são moradoras da Praia de Itaparica e compraram o mamífero nos trâmites legais.

À reportagem de A Gazeta, Camilla conta que a esposa sempre quis um furão por ter visto o bichinho nos filmes americanos quando criança. O desejo também despertou nela a vontade de ter o animalzinho diferenciado, mas elas não sabiam como conseguir o ferret morando no Brasil. "A Jenaíne me convenceu após ver uma amiga com um aqui no Estado. Então, começamos nossa busca e encontramos um importador de São Paulo que fazia todo o trâmite dos Estados Unidos para o Brasil", explica.

Como são considerados animais exóticos, eles precisam de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para serem comercializados e se tornarem parte e uma família. O instituto exige que os ferrets estejam castrados, microchipados e que o tutor assine um termo de responsabilidade pelo animal.

A publicitária explica que a negociação da compra do bichinho aconteceu após o casal pensar bastante e pesquisarem a fundo como era o relacionamento do furão com pessoas, crianças e animais. "Também pensamos muito em como seria para dar uma qualidade de vida para ele dentro de um apartamento. Escolhemos Calvin por uma foto de WhatsApp e logo nos apaixonamos. Enfim, compramos o nosso baby", conta Camila.

IMPORTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Por comprarem o furão com um importador legal e autorizado no Brasil, em novembro de 2019, Camilla e Jenaíne receberam Calvin castrado, com microchip implantado e com toda a documentação necessária, como prevê a legislação. Ela explica que a castração para os furões é obrigatória em território brasileiro, já que o animal não faz parte da fauna local e a reprodução no país poderia se tornar uma praga por não ter um predador natural.

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Calvin dorme 16 horas por dia, mas, quando acorda, quer brincar, pular, fazer estripulias e curtir com todos e com tudo. "Uma simples sacola de supermercado já vira diversão para ele", relata Camilla. Os furões, segundo ela, são animais 100% carnívoros, portanto Calvin come uma ração especial para a espécie, composta de 40% de proteína.

O SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Questionada se ficou surpresa com a fama de Calvin nas redes sociais, Camilla diz que ela e a esposa têm uma agência de publicidade e que a vida de gestão de mídia social é comum para elas. "Não seria diferente com o Calvin. Observamos que, quando postávamos sobre ele, gerava muita curiosidade, as pessoas pediam mais. Foi, então, que criamos uma rotina no Instagram e depois no TikTok, onde ele ganhou visibilidade nacional e se tornou o furão mais seguido do Brasil", afirma.

Queridinho na web, Calvin foi bem recebido pelos internautas — que, a princípio, se assustaram por não se tratar de um animal comum e por ele ter dentes grandes e afiados. "Acaba assustando um pouco. Mas ele é um amor, extremamente carinhoso e carente. Por não emitir sons, ele dá mordiscadas para nos dizer o que quer, podendo ser: 'brinca comigo', 'quero ver o que você está fazendo' e 'quero água!'", conta Camilla.

A RELAÇÃO DE CALVIN E JADE

Quem teve que se adaptar à chegada do irmãozinho foi a Jade, uma Shih-tzu que foi filha única por 4 anos. Camilla conta à reportagem que quando Calvin chegou à família ainda bebê, a cadelinha se sentiu incomodada e com ciúmes — mas com o passar dos anos, ela se acostumou com o irmão adotivo e hoje os dois são amigos. A dupla até briga por disputa de brinquedo, atenção e ciúmes, mas se dá bem.

Nas ruas, Calvin também é um sucesso. Perguntada sobre como é ter um animalzinho diferente, Camilla define que hoje é impossível sair na rua sem ser parada quando está com o furão. "Também precisamos ter uma atenção redobrada em casa, principalmente também quando levamos ele para um sítio ou fora de casa. Assim como gatos, eles se incomodam com barulho, mas são animais movidos a curiosidade", completa.

PREPARAÇÃO PARA RECEBER UM FURÃO EM CASA

E para quem já está por aí pensando "meu Deus, eu quero um furão", calma lá. É preciso preparar o ambiente para receber o animalzinho, que entra em qualquer canto. Camilla explica que ela e a esposa precisaram adaptar muitas coisas na residência para a chegada de Calvin, como o sofá, cama, ralos, vasos de banheiro, encanamento aberto e janelas ao alcance do furão.