Carnaval: casos de embriaguez ao volante em rodovias no ES sobem 68%

Viatura da PRF em rodovia: fiscalização Crédito: Carlos Alberto Silva

Aumentou 68% o número de motoristas dirigindo com algum grau de embriaguez durante o carnaval em rodovias federais que cortam o Espírito Santo em 2022. De acordo com boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal , apesar da alta de 19 para 32 flagrantes de pessoas alcoolizadas ao volante, houve uma redução de 41% na quantidade de acidentes graves – aqueles com mortes ou feridos graves. O número caiu de 17 para 10 entre os anos de 2021 e 2022.

O boletim foi divulgado nesta quinta-feira (3), um dia após a Quarta-Feira de Cinzas, quando aconteceu o último expediente da Operação Carnaval 2022. O total de mortes em estradas federais se manteve o mesmo do ano passado: três óbitos no período.

COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS ANOS, SEGUNDO A PRF:

Em 2021: 35 acidentes com 41 feridos e três mortes



35 acidentes com 41 feridos e três mortes Em 2022: 37 acidentes com 47 feridos e três mortes



Entre sexta (25) e quarta última (2), 3.008 veículos foram fiscalizados. O número é 20% maior do que o ano passado, quando foram feitas 2.492 fiscalizações. Subiu também o quantitativo de veículos recuperados: de cinco em 2021 para sete em 2022.

A PRF destaca que, apesar do cancelamento do carnaval na maior parte do Brasil, as pessoas utilizaram as rodovias federais para aproveitar o ponto facultativo ou feriado. A polícia considera que a menor quantidade de restrições sanitárias em 2022 tenha incentivado os percursos.

A equipe capixaba da polícia contou com reforço de outros Estados para a operação deste ano.