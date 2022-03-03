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Balanço da PRF

Carnaval: casos de embriaguez ao volante em rodovias no ES sobem 68%

Aumentou de 19 para 32 o número de flagrantes de pessoas alcoolizadas na direção. Por outro lado, caiu a quantidade de acidentes graves
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 mar 2022 às 20:28

Publicado em 03 de Março de 2022 às 20:28

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Viatura da PRF em rodovia: fiscalização Crédito: Carlos Alberto Silva
Aumentou 68% o número de motoristas dirigindo com algum grau de embriaguez durante o carnaval em rodovias federais que cortam o Espírito Santo em 2022. De acordo com boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, apesar da alta de 19 para 32 flagrantes de pessoas alcoolizadas ao volante, houve uma redução de 41% na quantidade de acidentes graves – aqueles com mortes ou feridos graves. O número caiu de 17 para 10 entre os anos de 2021 e 2022.
O boletim foi divulgado nesta quinta-feira (3), um dia após a Quarta-Feira de Cinzas, quando aconteceu o último expediente da Operação Carnaval 2022. O total de mortes em estradas federais se manteve o mesmo do ano passado: três óbitos no período.
COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS ANOS, SEGUNDO A PRF:
  • Em 2021: 35 acidentes com 41 feridos e três mortes
  • Em 2022: 37 acidentes com 47 feridos e três mortes
Entre sexta (25) e quarta última (2), 3.008 veículos foram fiscalizados. O número é 20% maior do que o ano passado, quando foram feitas 2.492 fiscalizações. Subiu também o quantitativo  de veículos recuperados: de cinco em 2021 para sete em 2022.
A PRF destaca que, apesar do cancelamento do carnaval na maior parte do Brasil, as pessoas utilizaram as rodovias federais para aproveitar o ponto facultativo ou feriado. A polícia considera que a menor quantidade de restrições sanitárias em 2022 tenha incentivado os percursos.
A equipe capixaba da polícia contou com reforço de outros Estados para a operação deste ano.
Carnaval - casos de embriaguez ao volante em rodovias no ES sobem 68 por cento

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