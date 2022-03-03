Motorista embriagado bate em Kombi e acaba preso em Vila Velha

Motorista embriagado provocou acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Crédito: Rodrigo Gomes

Um motorista de 34 anos se envolveu em um acidente, na madrugada desta quinta-feira (3), na Rodovia Darly Santos , em Vila Velha, na Grande Vitória.

A batida aconteceu por volta das 3h30. De acordo com testemunhas, o motorista estava em um carro preto e seguia em direção ao bairro Araçás, quando bateu na traseira de uma Kombi que seguia no mesmo sentido.

O motorista da Kombi estava indo à feira e também trabalha com conserto de panelas.

Estilhaços dos carros e o material que estava na Kombi ficaram espalhados pela pista. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

Acidente com motorista embriagado em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

De acordo com testemunhas à TV Gazeta, o motorista do carro preto estava embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas como tinha sinais claros de consumo de bebida alcoólica, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e por lesão corporal culposa. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O motorista da Kombi foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.