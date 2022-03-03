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Rodovia Darly Santos

Motorista embriagado bate em Kombi e acaba preso em Vila Velha

Acidente aconteceu por volta das 3h30 desta quinta (3) e deixou uma pessoa ferida; o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e por lesão corporal culposa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:54

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:54

Motorista embriagado provocou acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.
Motorista embriagado provocou acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Crédito: Rodrigo Gomes
Um motorista de 34 anos se envolveu em um acidente, na madrugada desta quinta-feira (3), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na Grande Vitória.
A batida aconteceu por volta das 3h30. De acordo com testemunhas, o motorista estava em um carro preto e seguia em direção ao bairro Araçás, quando bateu na traseira de uma Kombi que seguia no mesmo sentido.
O motorista da Kombi estava indo à feira e também trabalha com conserto de panelas.
Estilhaços dos carros e o material que estava na Kombi ficaram espalhados pela pista. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.
Acidente com motorista embriagado em Vila Velha
Acidente com motorista embriagado em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
De acordo com testemunhas à TV Gazeta, o motorista do carro preto estava embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas como tinha sinais claros de consumo de bebida alcoólica, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e por lesão corporal culposa. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O motorista da Kombi foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta

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