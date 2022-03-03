Uma mulher de 57 anos é suspeita de perseguir um jovem de 16 anos, pois tinha intenções sexuais com o menor. O fato foi registrado no Centro de Apiacá, no Sul do Estado, na última quarta-feira (2). Em relato à Polícia Militar, o adolescente contou que vinha sendo perseguido pela mulher desde os 13 anos de idade.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça na Praça Nossa Senhora Aparecida, do município. No local, os militares fizeram contato com a mãe do jovem, que acionou a PM. À polícia, ela informou que “o filho estaria sofrendo constantes perseguições de uma mulher de 57 que tinha objetivos sexuais com o menor”.
A mãe destacou, ainda, que a mulher buscava travar brigas com todas as namoradas que o filho teve ao longo do tempo. “Era exatamente isso que estava ocorrendo naquele momento. A mulher tinha acabado de agredir de forma física e verbal a atual companheira do seu filho”, relatou a PM sobre o que a mãe tinha falado.
Para a polícia, o adolescente explicou que vinha sendo perseguido pela mulher desde os 13 anos. Além disso, informou que durante anos a mulher sempre procurava estar nos mesmos locais que ele frequentava, e todos na região já haviam percebido a obsessão que ela mantinha por ele.
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Apiacá.
Mãe denuncia mulher por perseguir filho adolescente no ES - Fins sexuais