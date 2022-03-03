Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apiacá

Mãe denuncia mulher por perseguir filho adolescente no ES: "Fins sexuais"

Para a Polícia Militar, a mãe  afirmou que a suspeita brigava com todas as namoradas do filho. Jovem disse que a mulher persegue-o desde os 13 anos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 mar 2022 às 17:16

Publicado em 03 de Março de 2022 às 17:16

Uma mulher de 57 anos é suspeita de perseguir um jovem de 16 anos, pois tinha intenções sexuais com o menor. O fato foi registrado no Centro de Apiacá, no Sul do Estado, na última quarta-feira (2). Em relato à Polícia Militar, o adolescente contou que vinha sendo perseguido pela mulher desde os 13 anos de idade.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça na Praça Nossa Senhora Aparecida, do município. No local, os militares fizeram contato com a mãe do jovem, que acionou a PM. À polícia, ela informou que “o filho estaria sofrendo constantes perseguições de uma mulher de 57 que tinha objetivos sexuais com o menor”.
A mãe destacou, ainda, que  a mulher buscava travar brigas com todas as namoradas que o filho teve ao longo do tempo. “Era exatamente isso que estava ocorrendo naquele momento. A mulher tinha acabado de agredir de forma física e verbal a atual companheira do seu filho”,  relatou a PM sobre o que a mãe tinha falado.
Para a polícia, o adolescente explicou que vinha sendo perseguido pela mulher desde os 13 anos. Além disso, informou que durante anos a mulher sempre procurava estar nos mesmos locais que ele frequentava, e todos na região já haviam percebido a obsessão que ela mantinha por ele.
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Apiacá.
Mãe denuncia mulher por perseguir filho adolescente no ES - Fins sexuais

Veja Também

Fogo para exterminar marimbondos provoca incêndio em Apiacá

Corpo de motorista é encontrado em rio após acidente em Apiacá

Polícia Civil prende suspeitos de sequestro e tortura em Apiacá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Apiacá ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados