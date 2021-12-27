Aluno "encomendou" ameaça para não voltar a escola em Vitória, diz polícia

Escola de Vitória reforça segurança após ameaça em rede social Crédito: Reprodução

A ameaça foi publicada em uma postagem do perfil oficial da escola no Instagram no último dia 12. Na publicação, o autor fez um comentário dizendo que mataria o máximo de estudantes com arma e canivete. A escola atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Segundo o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), os dois adolescentes se conheceram em um jogo onilne.

"Identificamos um adolescente residente no município de Vitória e também um adolescente residente no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O adolescente residente aqui no Estado conheceu esse rapaz de Minas Gerais através de um jogo online e, desde 2017, eles vinham mantendo conversas em relação a jogos e outros assuntos também", disse.

"O adolescente daqui estava tendo aulas em casa e não queria que as aulas retornassem de forma presencial. Em função disso, ele pediu ao rapaz em Minas que fizesse as ameaças contra a escola" Brenno Andrade - Delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)

Brenno Andrade ressaltou que os adolescentes afirmaram tratar-se de uma brincadeira e que não tinham a intenção de promover um ataque à escola Maria Stella de Novaes, mas que, mesmo assim, configura crime de ameaça. As investigações, porém, vão continuar, tanto pela polícia mineira quanto pela capixaba, porque foram encontradas imagens que remetem ao nazismo no computador do adolescente de Minas Gerais.

"Nos dispositivos deste adolescente de 17 anos de Minas Gerais foram encontrados símbolos de suásticas referentes ao nazismo, isso é um outro crime também. Em relação ao adolescente daqui, ele vai responder pelo crime de ameaça e também por causar pânico ou tumulto", argumentou.

O delegado Brenno Andrade explicou que o adolescente não tinha a intenção de fazer um ataque à escola Crédito: Daniel Pasti

O delegado citou, também, que ambos os adolescentes possuem características de reclusão, como passar muito tempo em casa usando o computador e sem fiscalização dos pais. Ele fez um alerta para pais, que fiscalizem o conteúdo que os filhos estão consumindo na internet.