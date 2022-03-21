Acidente em Aracruz: motorista cai com carro em vala ao desviar de vaca

Um carro capotou e foi parar em uma vala após o motorista tentar desviar de uma vaca e perder o controle da direção do veículo, na estrada de acesso à comunidade de Córrego do Índio, em Jacupemba, distrito de Aracruz, no Norte do Estado. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, no Fiat Uno estavam o motorista e outras três pessoas. Dois passageiros do veículo ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital São Camilo, no mesmo município.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu as vítimas. Nesta segunda-feira (21), ainda era possível ver, na estrada, as marcas do pneu do veículo e a cerca quebrada com o impacto do acidente.
A Polícia Militar informou que o carro, que havia ficado preso na vala por conta do acidente, já foi retirado do local.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.