Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duas pessoas feridas

Acidente em Aracruz: motorista cai com carro em vala ao desviar de vaca

Capotamento ocorreu em uma estrada de acesso a uma comunidade no distrito de Jacupemba. Dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos para um hospital
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:33

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:33

Carro capota e cai dentro de vala ao desviar de vaca em estrada de Aracruz
Carro capota e cai dentro de vala ao desviar de vaca em estrada de Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou e foi parar em uma vala após o motorista tentar desviar de uma vaca e perder o controle da direção  do veículo, na estrada de acesso à comunidade de Córrego do Índio, em Jacupemba, distrito de Aracruz, no Norte do Estado. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, no Fiat Uno estavam o motorista e outras três pessoas. Dois passageiros do veículo ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital São Camilo, no mesmo município.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu as vítimas. Nesta segunda-feira (21), ainda era possível ver, na estrada, as marcas do pneu do veículo e a cerca quebrada com o impacto do acidente.
Carro capota e cai dentro de vala ao desviar de vaca em estrada de Aracruz
Carro capota e cai dentro de vala ao desviar de vaca em estrada de Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar informou que o carro, que havia ficado preso na vala por conta do acidente, já foi retirado do local.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Carro capota e cai dentro de vala ao desviar de vaca em estrada de Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Veja Também

Acidente na ES 010 deixa mulher ferida e carro destruído na Serra

Idosa tem perna esmagada após ser atropelada por ônibus em Cariacica

Jovem de moto morre após colisão com ônibus do Transcol na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz Polícia Civil trânsito ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados