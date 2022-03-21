Último suspeito de envolvimento na morte de PM em bar de Vitória é preso

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Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , "Gaguinho" foi preso na casa de familiares, no Bairro da Penha, na Capital. Ele era procurado desde o dia do crime, mas foi encontrado apenas nesta segunda-feira (21).

Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Anderson, que participou da operação que prendeu o suspeito, informou que "Gaguinho" foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, por conta de um ferimento na perna – problema que, segundo o militar, não tem relação com a prisão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória após atendimento médico.