O quinto e último suspeito de envolvimento na morte do sargento Marco Romania foi preso nesta segunda-feira (21), segundo informação divulgada pelo comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus. Claudstony Pereira Ramos, vulgo "Gaguinho", de 33 anos, é apontando por participação no crime, que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, "Gaguinho" foi preso na casa de familiares, no Bairro da Penha, na Capital. Ele era procurado desde o dia do crime, mas foi encontrado apenas nesta segunda-feira (21).
Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Anderson, que participou da operação que prendeu o suspeito, informou que "Gaguinho" foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, por conta de um ferimento na perna – problema que, segundo o militar, não tem relação com a prisão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória após atendimento médico.
O policial Marco Romania, de 53 anos, foi morto a tiros dentro de um bar de Vitória na noite do dia 16 de fevereiro. Quatro suspeitos foram presos entre o dia 18 de fevereiro e 17 de março.
Último suspeito de envolvimento na morte de PM em bar de Vitória é preso