Avô usa recém-nascido como escudo para escapar da polícia em Guarapari

Um homem de 41 anos, suspeito de furto a uma loja de materiais de construção, usou o neto recém-nascido como "escudo humano" para não ser preso pela polícia. Segundo a Polícia Civil, ele apresentou resistência à prisão no momento em que policiais chegaram à residência dele, em Guarapari, nesta quarta-feira (23). Indivíduo foi preso após a equipe conseguir fazê-lo soltar a criança.
"Indo muito mais além nesses atos de resistência, o suspeito pegou o neto recém-nascido pelos braços, agarrou-se a ele e passou a gritar dizendo para que os policiais que procuravam detê-lo 'atirasse' nele. Em outras palavras, o indivíduo usou o próprio neto como ‘escudo humano’, com o qual pretendia evitar o avanço da ação policial"
COMO A POLÍCIA CHEGOU AO SUSPEITO
A equipe de policiais chegou até esse suspeito após prender o vizinho dele, um homem de 33 anos, que estaria revendendo o material furtado. Este suspeito mais novo já tinha passagens por tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, foi detido em uma via pública de Guarapari e não ofereceu resistência à prisão. Segundo a Polícia Civil, foi ele quem identificou o homem de 41 anos como o autor do furto.
Ainda conforme o delegado, o homem de 41 anos já tinha outras passagens na Justiça por furto, roubo e violência doméstica, se recusou a largar o neto dele e a se submeter à ação policial. Somente depois de alguns momentos de embate, em que foi necessário o uso da força, é que o suspeito soltou o recém-nascido.
“Gostaria de destacar o valor do trabalho da equipe de policiais civis que, com muita calma, equilíbrio e técnica, conseguiu conter o suspeito e salvar a criança, viabilizando o sucesso da operação. Em outro cenário, o trabalho poderia ter implicado em uma terrível tragédia", destacou o delegado.
Tendo em vista as circunstâncias a que o recém-nascido foi colocado, o suspeito vai responder, além do crime de furto, pelos crimes de sequestro, resistência e exposição à vida alheia. Já o segundo investigado, vai responder por receptação. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanecem à disposição da Justiça.