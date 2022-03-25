Avô usa recém-nascido como escudo para escapar da polícia em Guarapari

Um homem de 41 anos, suspeito de furto a uma loja de materiais de construção, usou o neto recém-nascido como "escudo humano" para não ser preso pela polícia. Segundo a Polícia Civil , ele apresentou resistência à prisão no momento em que policiais chegaram à residência dele, em Guarapari , nesta quarta-feira (23). Indivíduo foi preso após a equipe conseguir fazê-lo soltar a criança.

"Indo muito mais além nesses atos de resistência, o suspeito pegou o neto recém-nascido pelos braços, agarrou-se a ele e passou a gritar dizendo para que os policiais que procuravam detê-lo 'atirasse' nele. Em outras palavras, o indivíduo usou o próprio neto como ‘escudo humano’, com o qual pretendia evitar o avanço da ação policial" Guilherme Eugênio - Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari

COMO A POLÍCIA CHEGOU AO SUSPEITO

A equipe de policiais chegou até esse suspeito após prender o vizinho dele, um homem de 33 anos, que estaria revendendo o material furtado. Este suspeito mais novo já tinha passagens por tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, foi detido em uma via pública de Guarapari e não ofereceu resistência à prisão. Segundo a Polícia Civil, foi ele quem identificou o homem de 41 anos como o autor do furto.

Homem de 41 anos foi flagrado por câmeras no dia do furto ao material de construção Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda conforme o delegado, o homem de 41 anos já tinha outras passagens na Justiça por furto, roubo e violência doméstica, se recusou a largar o neto dele e a se submeter à ação policial. Somente depois de alguns momentos de embate, em que foi necessário o uso da força, é que o suspeito soltou o recém-nascido.

“Gostaria de destacar o valor do trabalho da equipe de policiais civis que, com muita calma, equilíbrio e técnica, conseguiu conter o suspeito e salvar a criança, viabilizando o sucesso da operação. Em outro cenário, o trabalho poderia ter implicado em uma terrível tragédia", destacou o delegado.