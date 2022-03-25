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Suspeito de furto

Avô usa recém-nascido como escudo para escapar da polícia em Guarapari

Segundo delegado,  ao perceber a presença de policiais, homem pegou agarrou-se ao neto e passou a gritar, dizendo para atirarem nele. Homem foi preso

Publicado em 25 de Março de 2022 às 18:19

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

25 mar 2022 às 18:19
Um homem de 41 anos, suspeito de furto a uma loja de materiais de construção, usou o neto recém-nascido como "escudo humano" para não ser preso pela polícia.  Segundo a Polícia Civil, ele apresentou resistência à prisão no momento em que policiais chegaram à residência dele, em Guarapari, nesta quarta-feira (23). Indivíduo foi preso após a equipe conseguir fazê-lo soltar a criança.
"Indo muito mais além nesses atos de resistência, o suspeito pegou o neto recém-nascido pelos braços, agarrou-se a ele e passou a gritar dizendo para que os policiais que procuravam detê-lo 'atirasse' nele. Em outras palavras, o indivíduo usou o próprio neto como ‘escudo humano’, com o qual pretendia evitar o avanço da ação policial"
Guilherme Eugênio - Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari
COMO A POLÍCIA CHEGOU AO SUSPEITO
A equipe de policiais chegou até esse suspeito após prender o vizinho dele, um homem de 33 anos, que estaria revendendo o material furtado. Este suspeito mais novo já tinha passagens por tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, foi detido em uma via pública de Guarapari e não ofereceu resistência à prisão. Segundo a Polícia Civil, foi ele quem identificou o homem de 41 anos como o autor do furto.
Homem de 41 anos foi flagrado por câmeras no dia do furto ao material de construção
Homem de 41 anos foi flagrado por câmeras no dia do furto ao material de construção Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Ainda conforme o delegado, o homem de 41 anos já tinha outras passagens na Justiça por furto, roubo e violência doméstica, se recusou a largar o neto dele e a se submeter à ação policial. Somente depois de alguns momentos de embate, em que foi necessário o uso da força, é que o suspeito soltou o recém-nascido.
“Gostaria de destacar o valor do trabalho da equipe de policiais civis que, com muita calma, equilíbrio e técnica, conseguiu conter o suspeito e salvar a criança, viabilizando o sucesso da operação. Em outro cenário, o trabalho poderia ter implicado em uma terrível tragédia", destacou o delegado. 
Tendo em vista as circunstâncias a que o recém-nascido foi colocado, o suspeito vai responder, além do crime de furto, pelos crimes de sequestro, resistência e exposição à vida alheia. Já o segundo investigado, vai responder por receptação. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanecem à disposição da Justiça.

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