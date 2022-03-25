Júri absolve acusados de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia

O julgamento teve início na manhã de quinta-feira (24). Após doze testemunhas serem ouvidas, o júri decidiu pela absolvição dos réus, que eram acusados pelos crimes de homicídio qualificado mediante contratação e promessa de recompensa, motivo fútil, e emboscada com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a advogada de defesa Jaqueline Cazoti dos Santos, a absolvição ocorreu pela insuficiência e divergência de provas que ligassem os acusados aos dois homens suspeitos de matar Dionízio.

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Acervo pessoal

O juiz pediu a expedição dos alvarás de soltura dos acusados. Os três foram presos em julho de 2021. Euclides e Elenilson estavam no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, e Fernanda, na Penitenciária Regional de São Mateus.

A reportagem tenta contato com a família de Dionízio para repercutir a decisão.

RELEMBRE O CRIME

A polícia chegou até os acusados de serem mandantes em julho de 2021, mas no momento da prisão as identidades deles não foram informadas pela Polícia Civil. Fernanda, uma das acusadas de ser mandante, era coordenadora do Procon Municipal. Na ocasião, o delegado Wilian Dobrovoski, que investigava o caso, afirmou que a morte havia sido motivada por “animosidades relacionadas ao trabalho”.

Outro suspeito de envolvimento no crime, identificado como Virgilio Luiz dos Santos Oliveira, que teria dirigido o carro da vítima até o veículo ser abandonado, foi preso três dias após o assassinato e indiciado por homicídio qualificado. O julgamento dele será separado do processo dos supostos mandantes, ainda sem data definida, segundo apuração da TV Gazeta Norte. O atirador não ainda não foi preso.