Começa julgamento de acusados de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Acervo pessoal

Diretor do Sine de Nova Venécia foi morto quando chegava ao trabalho, em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Os acusados de serem mandantes do crime foram presos em julho de 2021, mas no momento da prisão as identidades deles não foram informadas pela Polícia Civil . Euclides e Elenilson estavam no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, e Fernanda, na Penitenciária Regional de São Mateus.

Segundo apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, na manhã desta quinta-feira, foram ouvidas no Fórum de Nova Venécia duas das doze testemunhas do caso: o prefeito do município, André Wiler Silva Fagundes, e o delegado Wilian, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O irmão de Dionísio, Ananias Gonzaga de Oliveira, afirmou que a família espera que a Justiça seja feita. Já a advogada de defesa, Jaqueline Cazoti dos Santos, afirmou para reportagem da TV Gazeta Norte que os três acusados são inocentes, e que não há provas suficientes para a condenação.

Outro suspeito de envolvimento no crime, identificado como Virgilio Luiz dos Santos Oliveira, que teria dirigido o carro da vítima até o veículo ser abandonado, foi preso três dias após o assassinato e indiciado por homicídio qualificado. O julgamento dele será separado do processo dos supostos mandantes.