Vídeo: mulher furta mais de 20 ovos de Páscoa em padaria na Serra

Imagens registradas por uma câmera de uma padaria no bairro Porto Canoa, na Serra , mostram uma mulher furtando e colocando 27 ovos de Páscoa na bolsa. O crime teria acontecido em dois dias diferentes da semana. No registro feito no segundo dia, funcionários percebem a ação e saem atrás dela, que sai correndo do estabelecimento. Os produtos foram recuperados, mas a suspeita conseguiu fugir do local.

A mulher não teve a identidade divulgada, mas a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado após o proprietário da padaria registrar boletim de ocorrência. A suspeita não foi detida até o momento, segundo a corporação.

Em entrevista ao G1 ES, o comerciante João Antônio de Almeida, dono da padaria, contou que os furtos aconteceram no último domingo (20) e na terça-feira (22). No primeiro furto, a mulher verifica se há alguém passando pela gôndola e coloca os ovos na bolsa. Na segunda ação, ela chega a abrir uma caixa para pegar os produtos.

A suspeita usa roupas diferentes nos dois furtos e, segundo o proprietário, ela utilizou um aplique no cabelo para não ser reconhecida no crime cometido no domingo.

O comerciante disse ao G1 ES que a mulher é conhecida por furtar vários estabelecimentos comerciais na região. "São figuras carimbadas ela e o companheiro dela. Ela é bandida mesmo", afirmou.

Mulher coloca ovos de Páscoa na bolsa e foge de padaria na Serra Crédito: Reprodução

O prejuízo, segundo o comerciante, chega a R$ 1,2 mil com o furto dos ovos de Páscoa. Porém, poderia ser ainda maior caso os ovos subtraídos no segundo furto não tivessem sido recuperados pelos funcionários.