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Vila Velha

Vídeo: homem sem uma perna invade fábrica para furtar fios de cobre no ES

Uma mulher estava com o criminoso. Os dois foram detidos por dois seguranças particulares, que acionaram a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2022 às 12:01

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:01

Homem sem uma perna e mulher foram flagrados invadindo fábrica de roupas em Vila Velha.
Homem sem uma perna e mulher foram flagrados invadindo fábrica de roupas em Vila Velha. Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem sem uma perna e uma mulher invadiram uma fábrica para furtar os fios de cobre do relógio de energia, na madrugada desta quarta-feira (23), no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na Grande Vitória. O vídeo mostra o homem de muletas e a mulher caminhando pela rua. Depois, eles invadem o portão da fábrica. Em seguida, os dois foram até o relógio de energia para furtar os fios.
Rosangela Aparecida de Souza e Atemark Dutra Bindako, ambos de 40 anos, acabaram detidos por seguranças particulares, que acionaram a Polícia Militar.
Para evitar as invasões, o proprietário da fábrica disse que está investindo em segurança. De acordo com ele, a fábrica é invadida a cada duas semanas e já chegou a registrar 10 invasões em um único final de semana.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que os presos foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.
*Com informações de André Falcão, do g1 ES e TV Gazeta.

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