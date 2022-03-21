Motorista com CNH cassada atropela ciclista e bate em carro em Vila Velha

Mulher que voltava de plantão se envolveu em dois acidentes, na manhã desta segunda-feira (21) Crédito: Rodrigo Gomes

Amigos da motorista contaram que ela é enfermeira e estava voltando de um plantão e ficou assustada com a aglomeração de pessoas. Ela teria dito aos amigos que a ciclista estaria atravessando a pista quando a atingiu. Ela disse ainda que fugiu porque ficou assustada e nervosa com a chegada das pessoas.

Depois de atropelar a ciclista, a enfermeira bateu em um carro de aplicativo na Avenida Quinta, no mesmo bairro.

No local, o motorista teve ferimentos leves e a passageira que ele levava foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde da ciclista atropelada e o nome da motorista não foi divulgado.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

No boletim da PM consta que a mulher tinha a carteira cassada. Em nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada no início da manhã desta segunda-feira com a informação de que uma ciclista havia sido atropelado. A vítima, conforme a polícia, foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória.

"A condutora havia se evadido sem prestar socorro. No entanto, durante atendimento da ocorrência, a guarnição recebeu um novo chamado de colisão entre dois veículos, percebendo que as características de uma delas seriam as mesmas do primeiro acidente", detalhou a polícia.

No local do outro acidente, a polícia identificou que duas pessoas foram socorridas, sendo uma pelo Corpo de Bombeiros, que foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. A outra vítima foi confirmada como a responsável por atropelar a ciclista. Ela foi levada para o Heue e, depois de passar por atendimento médico, será encaminhada à delegacia.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou, em nota, que a condutora do veículo foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por omissão de socorro, fuga do local do acidente e dirigir com a habilitação suspensa.

Ela pagou fiança estipulada pela autoridade policial e foi liberada para responder em liberdade. Questionada sobre o valor da fiança, a Polícia Civil não informou o montante pago pela condutora.

Segundo a PC, as vítimas de lesão corporal, caso tenham interesse, devem representar contra a autora para que haja responsabilização criminal. A Polícia Civil orienta as vítimas a se dirigirem à delegacia do bairro onde residem ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para realizar a representação.

Com informações de Kaique Dias do g1 ES e TV Gazeta