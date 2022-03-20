Incêndio atinge apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta



Um incêndio atingiu um apartamento no quinto andar de um prédio que fica na rua Aquino de Araújo, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha , na manhã deste domingo (20). O fogo, conforme informações do Corpo de Bombeiros, teria começado na área de serviço da residência e se espalhado. Ninguém ficou ferido e o fogo já foi controlado.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o incêndio no prédio. Nas imagens, é possível ver muita fumaça e até chamas altas saindo pela janela do apartamento atingido.

No apartamento mora um casal. Eles contaram à reportagem da TV Gazeta que foram acordados por volta das 7 horas com gritos de vizinhos dizendo "fogo!". O homem relatou que tentou apagar as chamas com um extintor de incêndio e, por isso, inalou fumaça, mas não conseguiu.

Eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ). Ambos não tiveram ferimentos graves e não quiseram ser levados ao hospital.

Os demais moradores do prédio, que tem 13 andares, tiveram de deixas às pressas os apartamentos, por conta do incêndio, descendo pelas escadas do edifício.

Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Wanderson, do Corpo de Bombeiros, confirmou que o fogo começou na área de serviço do apartamento, mas que não se espalhou para outros cômodos. Segundo ele, as causas do incêndio ainda não puderam ser apuradas, mas, no quarto, havia caixas com papeis, o que pode ter alimentado as chamas.

"Agora, nós estamos fazendo a ventilação do local para posteriormente fazer o rescaldo e verificar as possíveis causas desse incêndio. A carga do incêndio estava muito grande, tinha uma grande quantidade de materiais disponíveis, como papéis, arquivos de papel em uma estante, que possibilitou que a carga de incêndio fosse mais alta e o incêndio se propagasse dessa forma", disse.

O tenente explicou também que ainda não há uma previsão para o retorno dos moradores ao apartamento afetado. Ainda conforme Wanderson, a água e a energia do prédio foram cortadas, por conta de vazamentos causados pelo calor das chamas. Além disso, ainda está sendo verificado se houve algum dano na estrutura do edifício.

"Possivelmente, verificado que não há nenhum risco na edificação e verificado que não possa trazer transtorno para os outros moradores, a gente vai liberar o acesso para o local. A energia foi cortada e a água também, tendo em vista que devido ao incêndio e o calor nas paredes, teve vazamento", completou.

O tenente Wanderson também observou que o fogo ficou contido na área de serviço, mas que a fuligem tomou conta da residência. Outros apartamentos do prédio, porém, não foram afetados.