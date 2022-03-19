Voo para Vitória retorna ao Rio após confusão por recusa de uso de máscara

Voo com destino a Vitória retorna ao Rio após confusão em aeronave Crédito: Leitor | A Gazeta

Um voo da Latam Airlines com destino a Vitória retornou ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro , na manhã deste sábado (19) após uma confusão dentro da aeronave. Segundo a companhia aérea, a ação foi necessária porque alguns passageiros se recusaram a utilizar máscara de proteção contra a Covid-19. Apesar de alguns Estados já terem desobrigado o uso do equipamento, a máscara ainda é uma exigência durante os voos.

A companhia não informou quantos passageiros foram retirados da aeronave, mas, entre eles, estavam rappers que viriam ao Espírito Santo para fazer um show em Cariacica . Um deles, conhecido como PL Quest, divulgou nas redes sociais que o evento foi mantido. Os artistas embarcaram em novo voo à tarde e chegaram ao Estado.

"COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO"

Em nota, a companhia aérea informou “que a aeronave do voo LA3183 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-Vitória) deste sábado (19) precisou retornar ao aeroporto de origem em função de comportamento indisciplinado de um grupo de passageiros que se recusaram a usar máscara. A aeronave pousou normalmente, em completa segurança.”

A Latam esclareceu ainda que, diante disso, "a Polícia Federal foi acionada para realizar o desembarque do grupo de passageiros e o restante recebeu toda a assistência necessária". Eles prosseguiram para Vitória na mesma aeronave, que voltou a decolar às 10h28 deste sábado (19).

“A empresa reforça que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais e esclarece ainda que o uso da máscara durante os voos da companhia e nas áreas de aeroporto segue obrigatório, conforme determinação da resolução nº 456/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que segue em vigor de acordo com nota da própria agência.”

O voo LA3183 deixou o aeroporto na capital fluminense às 8h20, e tinha previsão inicial de chegada no Espírito Santo às 09h25, mas, conforme relatos de uma capixaba que estava no avião, no meio do trajeto, a aeronave retornou para que pudesse ser feito o desembarque de alguns passageiros. Neste momento, ela explicou, outros começaram a vaiar a decisão.

“O voo voltou por causa de pessoas que estavam sem máscara, mas ninguém conseguiu identificar. Havia três pessoas à minha frente, fazendo chacota, e quando a Polícia Federal entrou, tiraram só as pessoas pretas. Eu fiquei arrepiada, deu vontade de chorar. Não tiraram os brancos.”

RAPPER ALEGA PRECONCEITO

Nas redes sociais, um dos integrantes do grupo expulso do voo, o rapper PL Quest, se manifestou sobre o caso, dizendo tratar-se de um episódio de discriminação racial. Segundo ele, outros colegas também foram retirados da aeronave.

Rapper PL Quest foi retirado de avião e alegou discriminação Crédito: Instagram

Montagem divulgada pelo rapper PL Quest, alegando que foi vítima de discriminação Crédito: Instagram

O QUE DIZ A LATAM SOBRE A ACUSAÇÃO DE RACISMO

Sobre acusação de racismo, a Latam reforçou “que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa e reitera que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa.”

O QUE DIZ A ASSESSORIA DOS ARTISTAS

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde deste sábado (19), a assessoria dos rappers afirmou que algumas pessoas da equipe realmente abaixaram as máscaras ao se acomodarem no avião. No entanto, alega que “sem critério algum, a equipe da Latam voltou para o Rio de Janeiro e expulsou 30 pessoas”, e que "outros passageiros sem máscara, não pertencentes ao grupo, sequer foram notificados".

Ainda de acordo com a assessoria, foram três artistas expulsos, e não quatro, como foi divulgado anteriormente: Bielzim, PL Quest e Oraum. Circulou nas redes sociais que "Chefin" também havia sido retirado da aeronave, mas a assessoria disse que "ele estava de máscara, longe do grupo e não foi notificado".

Por fim, a assessoria afirmou que o atrito ocorreu após "alguns passageiros cobrarem enfaticamente o uso de máscara e serem invasivos, e os rappers se sentiram desrespeitados" e que "a Latam reconheceu o erro (de expulsão) e deu uma cortesia de passagem para as 18h para todos que foram expulsos". A reportagem demandou a companhia aérea para checar essa informação. Assim que houver retorno, a publicação será atualizada.