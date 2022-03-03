Vídeo: comissária capixaba viraliza ao acalmar criança durante voo

Se tem muito marmanjo que não gosta de voar, por que o pequeno Andrei precisaria ficar tranquilo logo na primeira viagem de avião? Na estreia dele acima das nuvens, o menino de apenas 2 anos chorou e não queria colocar o cinto para a decolagem. Ainda bem que a bordo também estava a comissária Edwina Canal.

Capixaba, ela protagonizou uma cena repleta de amor e carinho, com ele no colo. Parte do embalo feito no corredor da aeronave foi filmada pelo pastor Raphael Aquilles. O vídeo publicado por ele na semana passada viralizou pelas redes sociais e, em apenas uma das páginas, já foi curtido por mais de 400 mil pessoas

"Ela não foi uma simples comissária, ela foi uma pessoa humana, a demonstração de empatia. Filmei porque achei muito emocionante. É uma cena difícil de ver hoje em dia." Raphael Aquilles - Pastor

O episódio que encantou os internautas aconteceu na manhã da última sexta-feira (25), em um voo entre Brasília (DF) Cuiabá (MT) . O jovem pastor da Igreja Adventista tinha como destino a cidade de Primavera do Leste, também em Mato Grosso, onde iria pregar em um retiro de carnaval para jovens.

"Quando íamos decolar, por volta das 10h30, o menino começou a chorar. O pai colocou-o no colo, mas não adiantou. Como tinha que colocar o cinto de segurança, a aeromoça trouxe adesivos e o entreteve, mas depois que decolamos, ele voltou a chorar muito, incomodando todo o voo", lembra Raphael.

Sentado na poltrona à frente do pai do pequeno Andrei, o pastor viu quando a comissária pediu autorização para pegar a criança no colo. "Isso me chamou atenção e eu resolvi filmar discretamente. Depois, decidi publicar porque o vídeo mostra valores importantes em um mundo com tanta dor e tristeza", disse.

O pequeno Andrei Sodré Filho no colo, ao lado do pai, Andrei, da mãe, Laís Fátima, e da irmã, Lívia Crédito: Acervo da família

A atenção dada ao pequeno foi tamanha que, depois de cinco minutinhos, o Andrei até dormiu – tranquilizando toda a família, que também voava pela primeira vez. "Foi uma atitude muito importante, porque a gente já estava um pouco aflito com a situação", contou o pai Andrei Sodré.

Ele, a esposa, Laís Fátima, e a filha Lívia (de 6 aninhos) entraram no avião para poder comemorar o aniversário da bisavó das crianças, que recém completou 86 anos. Moradores de Goianésia (GO), eles pegaram um voo em Goiânia, com escala em Brasília, para chegarem ao município de Cuiabá.

Depois de quatro dias na capital mato-grossense, a família retornou para a casa na última segunda-feira (28). Na volta, o pai garante que o pequeno Andrei ficou tranquilo e não deu trabalho. No entanto, ainda hoje, o que prevalece é a cena inesperada da ida. "Ficamos muito agradecidos", reforçou.

COMISSÁRIA CAPIXABA AGRADECE