Conheça o 1° capixaba a se tornar mestre nacional de xadrez

Thales Ferreira durante a competição internacional em Santa Catarina Crédito: Divulgação

Thales Bond Dias Ferreira se tornou o primeiro capixaba a conquistar o título de mestre nacional de xadrez. O feito foi alcançado no Torneio Floripa Chess Open 2022, a maior competição da modalidade da história do país, disputado em Florianópolis (SC).

A competição reuniu cerca de 500 dos melhores jogadores do continente americano e europeu. Das sete partidas disputadas, Thales, que é de Linhares , venceu seis e perdeu apenas uma, o que resultou mais que os 60% dos pontos exigidos para a conquista. Além disso, era necessário ultrapassar os 2.050 do ranking da Federação Internacional de Xadrez (Fide), o que ele também conseguiu durante o evento.

“Agradeço o apoio dos patrocinadores e amigos, que foi essencial durante o torneio. Tudo isso foi fundamental para eu ter confiança ao enfrentar jogadores renomados no cenário internacional do xadrez”, afirmou o jogador de 23 anos.

Além de jogador, Thales também dá aulas de xadrez de alto rendimento, organiza eventos e está à frente do Movimento Xadrez Jovem Espírito Santo , responsável por articular a modalidade no Estado durante a pandemia.

Thales também é o diretor-presidente do Clube Xadrez Linhares (CLX), entidade que promove encontros e incentiva a modalidade no município com apoio da prefeitura.

De acordo com o enxadrista, o próximo passo é se tornar mestre internacional de xadrez. “Para isso, será necessário muita dedicação, estudo e tempo envolvido. No ano passado fiquei muito próximo do título, o que me deixa confiante que terei capacidade para alcançar esse feito inédito para Linhares e o Espírito Santo.”