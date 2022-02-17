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Leonel Ximenes

Conheça o 1° capixaba a se tornar mestre nacional de xadrez

O feito foi alcançado no Torneio Floripa Chess Open 2022, a maior competição da modalidade da história do país

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

17 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Thales Ferreira durante a competição internacional em Santa Catarina
Thales Ferreira durante a competição internacional em Santa Catarina Crédito: Divulgação
Thales Bond Dias Ferreira se tornou o primeiro capixaba a conquistar o título de mestre nacional de xadrez. O feito foi alcançado no Torneio Floripa Chess Open 2022, a maior competição da modalidade da história do país, disputado em Florianópolis (SC).
A competição reuniu cerca de 500 dos melhores jogadores do continente americano e europeu. Das sete partidas disputadas, Thales, que é de Linhares, venceu seis e perdeu apenas uma, o que resultou mais que os 60% dos pontos exigidos para a conquista. Além disso, era necessário ultrapassar os 2.050 do ranking da Federação Internacional de Xadrez (Fide), o que ele também conseguiu durante o evento.
“Agradeço o apoio dos patrocinadores e amigos, que foi essencial durante o torneio. Tudo isso foi fundamental para eu ter confiança ao enfrentar jogadores renomados no cenário internacional do xadrez”, afirmou o jogador de 23 anos.

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Além de jogador, Thales também dá aulas de xadrez de alto rendimento, organiza eventos e está à frente do Movimento Xadrez Jovem Espírito Santo, responsável por articular a modalidade no Estado durante a pandemia.
Thales também é o diretor-presidente do Clube Xadrez Linhares (CLX), entidade que promove encontros e incentiva a modalidade no município com apoio da prefeitura.
De acordo com o enxadrista, o próximo passo é se tornar mestre internacional de xadrez. “Para isso, será necessário muita dedicação, estudo e tempo envolvido. No ano passado fiquei muito próximo do título, o que me deixa confiante que terei capacidade para alcançar esse feito inédito para Linhares e o Espírito Santo.”
Quem quiser saber mais sobre o xadrez é só entrar em contato pelo Whatsapp - (27) 99607-0779 e pedir para falar com Thales, ou pelo Instagram @bondxadrez.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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