Capixaba é o primeiro atleta a contornar Noronha sozinho em canoa

"Sem palavras para descrever as sensações vividas hojej! Poucas as vezes tive tanto receio e respeito a um mar. As condições são as mais desafiadoras para um remador, pois quase todo o percurso o vento é de traves(vento de lado). A previsão dessa semana era de muito vento todos os dias. Mas a mãe natureza tá sempre comigo. O mar hoje deu uma breve assentada e foi a oportunidade que precisava. Queria agradecer a todos os meus patrocinadores que fazem meus sonhos se tornarem realidade".