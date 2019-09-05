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Percurso de 34 km

Capixaba é o primeiro atleta a contornar Noronha sozinho em canoa

O percurso de 34 quilômetros foi feito nesta quarta-feira (04) e durou três horas e trinta e oito minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 06:03

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 06:03

O capixaba Pedro Weichert, de 27 anos, morador de Vitória, foi o primeiro remador em uma canoa individual a dar a volta na ilha de Fernando de Noronha. O percurso de 34 quilômetros foi feito nesta quarta-feira (04) e durou três horas e trinta e oito minutos.
Emocionado, Pedro publicou em seu Instagram sobre o desafio vencido.
"Sem palavras para descrever as sensações vividas hojej! Poucas as vezes tive tanto receio e respeito a um mar. As condições são as mais desafiadoras para um remador, pois quase todo o percurso o vento é de traves(vento de lado). A previsão dessa semana era de muito vento todos os dias. Mas a mãe natureza tá sempre comigo. O mar hoje deu uma breve assentada e foi a oportunidade que precisava. Queria agradecer a todos os meus patrocinadores que fazem meus sonhos se tornarem realidade".
VEJA VÍDEO DA TRAVESSIA
 

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