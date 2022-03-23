Caminhão derruba poste e deixa imóveis sem luz em bairro de Vila Velha

Um caminhão-caçamba arrastou fios e derrubou um poste quando passava pela entrada do Porto de Capuaba, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (22). Por conta do acidente, imóveis da região ficaram sem luz. Segundo a EDP, uma equipe da empresa foi ao local e a área foi isolada. A concessionária informou que 36 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.
Ainda de acordo com a EDP, o poste será substituído na manhã desta quarta-feira (22) e equipes já foram enviadas ao local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber se as corporações atenderam a ocorrência. A Guarda de Vila Velha informou que não foi acionada para atender a ocorrência.