Caminhão derruba poste e deixa imóveis sem luz em bairro de Vila Velha

Ainda de acordo com a EDP, o poste será substituído na manhã desta quarta-feira (22) e equipes já foram enviadas ao local.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber se as corporações atenderam a ocorrência. A Guarda de Vila Velha informou que não foi acionada para atender a ocorrência.