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Em Capuaba

Caminhão derruba poste e deixa imóveis sem luz em bairro de Vila Velha

Segundo a EDP, veículo arrastou fios e derrubou um poste na entrada do Porto de Capuaba, na noite desta terça (22), afetando 36 imóveis
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 mar 2022 às 21:46

Publicado em 22 de Março de 2022 às 21:46

Caminhão arrastou fios e interrompeu fornecimento de energia em Vila Velha
Caminhão arrastou fios e interrompeu fornecimento de energia em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão-caçamba arrastou fios e derrubou um poste quando passava pela entrada do Porto de Capuaba, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (22). Por conta do acidente, imóveis da região ficaram sem luz. Segundo a EDP, uma equipe da empresa foi ao local e a área foi isolada. A concessionária informou que 36 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.
Ainda de acordo com a EDP, o poste será substituído na manhã desta quarta-feira (22) e equipes já foram enviadas ao local.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber se as corporações atenderam a ocorrência. A Guarda de Vila Velha informou que não foi acionada para atender a ocorrência. 

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