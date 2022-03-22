Vídeo: duas pessoas morrem após caminhão cair em cratera de obra na BR 101

Caminhão cai em buraco de obra na BR 101 e motorista morre Crédito: Leitor de A Gazeta

Um caminhão carregado de lajotas caiu em uma cratera aberta para a obra de duplicação da BR 101 , na altura do quilômetro 357, entre Anchieta Alfredo Chaves , Sul do Estado, na madrugada desta terça-feira (22). O motorista e mais uma pessoa que estava no veículo morreram no local.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o caminhão no fundo da cratera, já na manhã desta terça-feira. Nas imagens, é possível ver que a carga de lajotas caiu sobre a cabine, onde ficam o motorista e passageiros. Veja abaixo:

Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o acidente foi registrado como saída de pista e, portanto, não houve necessidade de intervenções no tráfego de veículos no trecho.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou, em nota, que o caminhão saiu da pista na altura do quilômetro 357,7. A empresa informou que foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção da Eco101, além da PRF e Polícia Civil.

A Eco101 confirmou que duas pessoas morreram no local e que não houve interdição na via. A concessionária ressaltou ainda que o local está devidamente sinalizado de acordo com as normas técnicas vigentes.

"Ressaltamos que toda intervenção em pista, seja para manutenção do pavimento e/ou para obras de duplicação da rodovia, são informadas nos canais de comunicação oficiais da Eco101, e devidamente fiscalizadas pelas autoridades de polícia rodoviária", acrescentou a Eco101.

A OBRA

A obra no trecho faz parte da duplicação da BR 101, prometida pela Eco101, concessionária que administra a rodovia . Trata-se de um trevo em formato de viaduto que será construído para fazer a ligação com o município de Alfredo Chaves, pela ES 146.

Projeto da interseção no km 357 da BR 101, em Anchieta Crédito: Divulgação | Eco 101

Outra interseção parecida está sendo feita na altura do quilômetro 354. O viaduto neste trecho permitirá o acesso ao bairro Jabaquara e à ES 146, em Anchieta.