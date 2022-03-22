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Motorista morre em acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 110, na tarde desta terça-feira (22). Condutor de Fiat Uno morreu no local
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 mar 2022 às 18:55

Publicado em 22 de Março de 2022 às 18:55

Uma pessoa morre em acidente fatal em Venda Nova do Imigrante

Um homem de 34 anos morreu em um acidente no km 110 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, na tarde desta terça-feira (22). A colisão envolveu  o Fiat Uno que a vítima dirigia no sentido Minas Gerais, e uma caminhonete Ford F350 G que seguia no sentido contrário.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h50. A corporação informou que o condutor do Fiat Uno, que morreu na colisão, estava sozinho no veículo. Já na Ford F350 G haviam dois ocupantes e o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele permaneceu no local para prestar esclarecimentos, de acordo com a PRF: "No momento, não há mais informações sobre os ocupantes", finalizou, em nota.
A PRF explicou que, para atendimento à ocorrência, a pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 17h. "As faixas de rolamento principais foram interditadas, mas não houve interrupção do fluxo, pois o trânsito foi desviado para as pistas laterais", disse a corporação, que não informou a dinâmica do acidente.

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