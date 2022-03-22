Motorista morre em acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

A PRF explicou que, para atendimento à ocorrência, a pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 17h. "As faixas de rolamento principais foram interditadas, mas não houve interrupção do fluxo, pois o trânsito foi desviado para as pistas laterais", disse a corporação, que não informou a dinâmica do acidente.