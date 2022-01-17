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Acidente

Três pessoas ficam feridas após carro capotar em Venda Nova

O veículo caiu em uma estrada abaixo da ES 166 na tarde deste domingo (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2022 às 11:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:32

Carro capota e três pessoas ficam feridas em acidente em Venda Nova do Imigrante
Carro capota e três pessoas ficam feridas em acidente em Venda Nova do Imigrante Crédito: Montagem| Reprodução/ Redes sociais
Dois homens e uma mulher ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (16). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e caiu em uma estrada abaixo da rodovia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro parou em posição lateralizada, do lado motorista virado para o chão. Os ocupantes ficaram presos às ferragens. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os feridos.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. A unidade não informou o estado de saúde das vítimas.

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