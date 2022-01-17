Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the audio element. Menino morre depois de perder controle de bicicleta e bater contra muro na Serra

Um menino de 11 anos, chamado Gabriel Pires de Oliveira, morreu depois de perder o controle de uma bicicleta e bater contra um muro enquanto descia uma ladeira no bairro Campinho da Serra I, no município da Serra , neste sábado (15).

Vizinhos contaram à reportagem da TV Gazeta que Gabriel não queria descer a ladeira toda, mas sim cerca de dois metros e entrar em uma rua. Nesse momento, porém, um carro estava saindo da rua. Para não bater no carro, ele desviou e acabou perdendo o controle, descendo a ladeira. Lindo Hohnson, irmão do de Gabriel, contou que a bicicleta foi emprestada por um amigo dele e estava sem os freios.

"A filha da vizinha foi até lá em casa falar que meu irmão estava estirado no chão, desacordado. Eu desci correndo e soube da notícia que ele tinha pego a bicicleta dos amigos dele, desceu o morro e, na velocidade que ele estava, não conseguiu frear", contou.

Um vídeo mostra o momento em que o garoto sofre o acidente. Ele passa de bicicleta em velocidade muito alta pela rua, descendo a ladeira. Ele bate contra o muro e, logo em seguida, moradores de casas ao redor vão em direção ao menino.

De acordo com a Polícia Militar , uma ambulância do Samu chegou a ser acionada para atender o menino, mas ele morreu no local. A Polícia Civil foi acionada.