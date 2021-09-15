"Freio não funcionou", diz jovem que caiu de bicicleta no Morro do Moreno

O adolescente de 15 anos que se feriu gravemente após não conseguir frear a bicicleta e cair em uma área de vegetação na região do Morro do Moreno, em Vila Velha, concedeu entrevista à reportagem nesta terça-feira (14) falando sobre o susto que passou no último dia 2 de agosto. Kevin Boldt Maciel ficou internado por cerca de 20 dias no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, e precisou passar por duas cirurgias.
Vídeos recebidos por A Gazeta mostram o rapaz descendo uma ladeira em alta velocidade, logo após a descida de outros três jovens. No trajeto, ele quase acerta um policial e um homem que estão em pé, conversando na calçada. Em seguida, ele despenca em uma área de vegetação. Veja:
Kevin disse que não se lembra direito do acidente, mas afirma que os colegas desceram o morro primeiro e ele foi o último. "Pensei que daria para eu descer. A bicicleta 'embalou', pegou muita velocidade e o freio não funcionou. Aí aconteceu o acidente", disse.
O adolescente recebeu alta do hospital no dia 23 de agosto. "Minha recuperação está sendo muito boa. Tive que fazer duas cirurgias: na cabeça e no maxilar. A da cabeça foi por conta de um coágulo e a do maxilar é por ter quebrado o osso. Coloquei três placas. Hoje estou bem", detalhou o rapaz.
No dia do acidente, a reportagem conversou com o barbeiro Thiago Duraes, que se identificou como um dos ciclistas que descem primeiro, vestido com moletom preto e bermuda azul (à direita do vídeo acima). Segundo informou, ele e Kevin são vizinhos e moram em Cariacica.
"O freio da bicicleta dele não funcionou. Assim que teve a batida, ele desmaiou. Mas aí chamamos por ele e ele voltou. Estava consciente, porém com muita dor na cabeça e no pescoço. O rosto dele também estava muito machucado", contou o rapaz, que acompanhou o amigo na ambulância do Corpo de Bombeiros.