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Passou por duas cirurgias

"Freio não funcionou", diz jovem que caiu de bicicleta no Morro do Moreno

Kevin Boldt Maciel, de 15 anos, ficou internado por cerca de 20 dias no Hospital Infantil de Vitória e precisou passar por duas cirurgias após acidente no dia 2 de agosto
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 set 2021 às 21:54

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:54

Kevin Boldt Maciel, de 15 anos, ficou gravemente ferido após cair de bicicleta no Morro do Moreno
Kevin Boldt Maciel, de 15 anos, ficou gravemente ferido após cair de bicicleta no Morro do Moreno Crédito: Câmera de Videomonitoramento | Arquivo pessoal
O adolescente de 15 anos que se feriu gravemente após não conseguir frear a bicicleta e cair em uma área de vegetação na região do Morro do Moreno, em Vila Velha, concedeu entrevista à reportagem nesta terça-feira (14) falando sobre o susto que passou no último dia 2 de agosto. Kevin Boldt Maciel ficou internado por cerca de 20 dias no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, e precisou passar por duas cirurgias.
Vídeos recebidos por A Gazeta mostram o rapaz descendo uma ladeira em alta velocidade, logo após a descida de outros três jovens. No trajeto, ele quase acerta um policial e um homem que estão em pé, conversando na calçada. Em seguida, ele despenca em uma área de vegetação. Veja:
Kevin disse que não se lembra direito do acidente, mas afirma que os colegas desceram o morro primeiro e ele foi o último. "Pensei que daria para eu descer. A bicicleta 'embalou', pegou muita velocidade e o freio não funcionou. Aí aconteceu o acidente", disse.
O adolescente recebeu alta do hospital no dia 23 de agosto. "Minha recuperação está sendo muito boa. Tive que fazer duas cirurgias: na cabeça e no maxilar. A da cabeça foi por conta de um coágulo e a do maxilar é por ter quebrado o osso. Coloquei três placas. Hoje estou bem", detalhou o rapaz.
No dia do acidente, a reportagem conversou com o barbeiro Thiago Duraes, que se identificou como um dos ciclistas que descem primeiro, vestido com moletom preto e bermuda azul (à direita do vídeo acima). Segundo informou, ele e Kevin são vizinhos e moram em Cariacica.
"O freio da bicicleta dele não funcionou. Assim que teve a batida, ele desmaiou. Mas aí chamamos por ele e ele voltou. Estava consciente, porém com muita dor na cabeça e no pescoço. O rosto dele também estava muito machucado", contou o rapaz, que acompanhou o amigo na ambulância do Corpo de Bombeiros.

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