"Freio não funcionou", diz jovem que caiu de bicicleta no Morro do Moreno

Kevin Boldt Maciel, de 15 anos, ficou gravemente ferido após cair de bicicleta no Morro do Moreno Crédito: Câmera de Videomonitoramento | Arquivo pessoal

Vídeos recebidos por A Gazeta mostram o rapaz descendo uma ladeira em alta velocidade, logo após a descida de outros três jovens. No trajeto, ele quase acerta um policial e um homem que estão em pé, conversando na calçada. Em seguida, ele despenca em uma área de vegetação. Veja:

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Kevin disse que não se lembra direito do acidente, mas afirma que os colegas desceram o morro primeiro e ele foi o último. "Pensei que daria para eu descer. A bicicleta 'embalou', pegou muita velocidade e o freio não funcionou. Aí aconteceu o acidente", disse.

O adolescente recebeu alta do hospital no dia 23 de agosto. "Minha recuperação está sendo muito boa. Tive que fazer duas cirurgias: na cabeça e no maxilar. A da cabeça foi por conta de um coágulo e a do maxilar é por ter quebrado o osso. Coloquei três placas. Hoje estou bem", detalhou o rapaz.

No dia do acidente, a reportagem conversou com o barbeiro Thiago Duraes, que se identificou como um dos ciclistas que descem primeiro, vestido com moletom preto e bermuda azul (à direita do vídeo acima). Segundo informou, ele e Kevin são vizinhos e moram em Cariacica.