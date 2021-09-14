Família pede ajuda para encontrar dona de casa que sumiu na Serra

Uma dona de casa de 55 anos está desaparecida há 11 dias. Segundo a filha de Maria de Lourdes de Oliveira, sua mãe saiu de casa às 13h do dia 3 de setembro, no bairro Novo Horizonte, na Serra, e não retornou mais. A mulher não informou aonde ia e deixou o celular e os documentos na residência.
A encarregada operacional Greiciane de Araújo, de 36 anos, explicou que sua mãe estava no quintal estendendo roupas no varal e saiu de casa sem terminar. Ela usava bermuda jeans e chinelo no dia do desaparecimento.
"Minha mãe não tem nenhuma doença mental, mas toma remédio para diabetes. A família já procurou no Departamento Médico Legal e em hospitais, mas não temos notícias dela", disse.
Quem tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Maria de Loudes pode contactar o número 190, da Polícia Militar, ou pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 181. Qualquer detalhe também pode ser informado a Greiciane pelo número 27 99775-0255.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.