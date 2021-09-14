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Desaparecida há 11 dias

Família pede ajuda para encontrar dona de casa que sumiu na Serra

Segundo sua filha, Maria de Lourdes de Oliveira, de 55 anos, estava estendendo roupas quando saiu de casa sem terminar o seviço, deixando celular e documentos

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:15

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 set 2021 às 17:15
Maria de Lourdes está desaparecida há 11 dias; família pede ajuda para encontrá-la
Maria de Lourdes está desaparecida há 11 dias. Família pede ajuda para encontrá-la Crédito: Arquivo pessoal
Uma dona de casa de 55 anos está desaparecida há 11 dias. Segundo a filha de Maria de Lourdes de Oliveira, sua mãe saiu de casa às 13h do dia 3 de setembro, no bairro Novo Horizonte, na Serra, e não retornou mais. A mulher não informou aonde ia e deixou o celular e os documentos na residência.
A encarregada operacional Greiciane de Araújo, de 36 anos, explicou que sua mãe estava no quintal estendendo roupas no varal e saiu de casa sem terminar. Ela usava bermuda jeans e chinelo no dia do desaparecimento.
"Minha mãe não tem nenhuma doença mental, mas toma remédio para diabetes. A família já procurou no Departamento Médico Legal e em hospitais, mas não temos notícias dela", disse.
Quem tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Maria de Loudes pode contactar o número 190, da Polícia Militar, ou pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 181. Qualquer detalhe também pode ser informado a Greiciane pelo número 27 99775-0255.
A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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