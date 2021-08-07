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Homem que mora em Ecoporanga está desaparecido há três dias

Última vez que família teve contato com Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, foi na quarta-feira (4); ele trabalha em fazendas no município

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2021 às 20:30
Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, desapareceu no último dia 4, em Ecoporanga, no Norte do ES
Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, desapareceu no último dia 4, em Ecoporanga, no Norte do ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um homem identificado como Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, desapareceu na última quarta-feira (4). Segundo a família, ele foi visto pela última vez perto de casa, no interior de Ecoporanga, onde morava sozinho. O irmão, Paulo Sérgio, fez o último contato por telefone na noite em que Nadinho desapareceu, por volta de 22h. Durante a ligação, Nadinho contou que alguém tinha entrado na própria casa e mexido nos pertences. O irmão, então, perguntou se ele iria trabalhar no dia seguinte. Ele respondeu que sim, e depois disso não se falaram mais.
Os familiares disseram que desconhecem problemas psicológicos ou desavenças, pois Nadinho tinha um bom relacionamento com amigos e vizinhos. Só lembram de ele ter diabetes e fazer uso de insulina. Além disso, ele trabalhava fazendo "bicos" em fazendas da região.
A família já registrou o boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias sobre o paradeiro do homem. O irmão informou que a Polícia Civil esteve na casa onde Nadinho mora para tirar fotos e pegar alguns depoimentos, inclusive de alguns amigos que foram vistos com a vítima.
Enquanto não recebem notícias, familiares saíram de outras cidades e com a comunidade tentam localizar Nadinho. Eles estão fazendo buscas por conta própria em matagais e fazendas de Ecoporanga.
A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil para saber como está a investigação do caso. A assessoria se manifestou por meio de nota:
"A assessoria não tem como atualizar nenhum caso nos finais de semana. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados e investigações em andamento funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis."
A família disse que informações podem ser passadas por meio do telefone (27) 99601-2967 ou pelo 190.

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