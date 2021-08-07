Homem que mora em Ecoporanga está desaparecido há três dias

Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, desapareceu no último dia 4, em Ecoporanga, no Norte do ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Nadinho Marques de Brito, de 41 anos, desapareceu na última quarta-feira (4). Segundo a família, ele foi visto pela última vez perto de casa, no interior de Ecoporanga , onde morava sozinho. O irmão, Paulo Sérgio, fez o último contato por telefone na noite em que Nadinho desapareceu, por volta de 22h. Durante a ligação, Nadinho contou que alguém tinha entrado na própria casa e mexido nos pertences. O irmão, então, perguntou se ele iria trabalhar no dia seguinte. Ele respondeu que sim, e depois disso não se falaram mais.

Os familiares disseram que desconhecem problemas psicológicos ou desavenças, pois Nadinho tinha um bom relacionamento com amigos e vizinhos. Só lembram de ele ter diabetes e fazer uso de insulina. Além disso, ele trabalhava fazendo "bicos" em fazendas da região.

A família já registrou o boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias sobre o paradeiro do homem. O irmão informou que a Polícia Civil esteve na casa onde Nadinho mora para tirar fotos e pegar alguns depoimentos, inclusive de alguns amigos que foram vistos com a vítima.

Enquanto não recebem notícias, familiares saíram de outras cidades e com a comunidade tentam localizar Nadinho. Eles estão fazendo buscas por conta própria em matagais e fazendas de Ecoporanga.

A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil para saber como está a investigação do caso. A assessoria se manifestou por meio de nota:

"A assessoria não tem como atualizar nenhum caso nos finais de semana. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados e investigações em andamento funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis."