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Corpos liberados

Casal assassinado e filho serão sepultados em cemitério na Ponta da Fruta

Na última quarta-feira (4), Guilherme matou os pais a facadas, dentro do apartamento da família, e depois tirou a própria vida

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2021 às 13:26
Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha
Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta
O casal Paulo de Oliveira Cesar e Raquel Heringer Cesar, e o filho Guilherme Heringer Cesar, serão sepultados no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. De acordo com informações da TV Gazeta, a filha do casal, que mora no exterior, chegou ao Espírito Santo e fez a liberação dos corpos no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, no começo da tarde deste sábado (7). Ainda segundo informações apuradas pela equipe da TV, a previsão é que os sepultamentos ocorram neste sábado. 
Na última quarta-feira (4), Guilherme matou os pais a facadas, dentro do apartamento da família, e depois tirou a própria vida. Relatos dos policiais que realizaram a perícia indicaram que antes do crime houve uma espécie de ritual no apartamento. Em diversos cômodos do imóvel havia o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do apocalipse. Além disso, cruzes invertidas estavam em paredes e espelhos. Na sala, uma mensagem dizendo que o "diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta".
Nas redes sociais, amigos de Guilherme, que era estudante de Medicina, mostravam-se surpresos com o crime e pediam respeito à memória do jovem e de sua família. Vizinhos do apartamento onde a tragédia ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive o universitário.

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