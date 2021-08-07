Casal assassinado e filho serão sepultados em cemitério na Ponta da Fruta

Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha

Nas redes sociais, amigos de Guilherme, que era estudante de Medicina, mostravam-se surpresos com o crime e pediam respeito à memória do jovem e de sua família. Vizinhos do apartamento onde a tragédia ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive o universitário.