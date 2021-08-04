Apartamento onde filho matou pais em Itapuã tinha cruzes e Bíblia rasgada

Imagens do local do crime em Itapuã Crédito: TV Gazeta

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Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, que esteve no local do crime, após assassinar os pais, o jovem ligou para um familiar e informou sobre o que ele havia feito e disse, ainda, que tiraria a própria vida. Uma irmã de Guilherme, que mora no Canadá, está a caminho do Brasil após ser informada sobre o crime brutal cometido pelo irmão.

LIGAÇÃO DOS FATOS

Por volta das 4h30 da madrugada, a Polícia Civil foi acionada para um encontro de cadáver na Baía de Vitória. Ao encontrarem o veículo do estudante de Medicina, pela placa, os policiais identificaram a residência de Guilherme. Durante a manhã, equipes foram até o apartamento e encontraram os corpos do casal em cômodos diferentes. Paulo estava caído no banheiro, enquanto Raquel foi localizada sobre uma cama. Ambos foram executados a facadas.

Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta

Relatos dos policiais que realizaram a perícia indicam cenário que se assemelha a um ritual demoníaco no apartamento. Em diversos cômodos da casa havia o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do Apocalipse. Além disso, cruzes invertidas estavam em paredes e espelhos. Na sala, uma mensagem dizendo que o "diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta".

Frases e símbolos: imagens mostram cenário de crime em Vila Velha

Páginas de uma bíblia com cinzas e também com os dizeres "ele me obrigou" foram encontrados pelos peritos. No imóvel também haviam garrafas vazias de cerveja, vinho e embalagens de cigarros.

Vizinhos do apartamento onde o crime brutal ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive Guilherme, que matou os próprios pais com golpes de faca. A polícia agora investigará o que levou o jovem a cometer os crimes.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca (faca). Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa, o suspeito do duplo homicídio, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

A PC também afirmou que familiares estiveram no DHPP e prestaram depoimento. "O procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas era do sexo feminino", esclareceu.