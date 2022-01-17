Criança atingida na cabeça por tiro acidental em Piúma segue em estado grave

O acidente aconteceu durante a manhã, na casa da família, no Centro do município. Um familiar contou como o fato aconteceu em entrevista à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta.

“As duas estavam sentadas na sala brincando, vendo desenho e aconteceu a fatalidade dela pegar a espingarda e brincando teve o disparo que atingiu a pequena de 4 anos, ficamos chocados com a cena e saímos correndo para socorrer no Hospital de Piúma, foi um medo tão grande da criança morrer ali”, disse o familiar.