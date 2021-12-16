Vídeo: incêndio destrói campo de bocha em Venda Nova do Imigrante

Um incêndio atingiu um campo de bocha na Rua dos Jequitibás, no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na tarde desta quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros do município, ninguém se feriu e as chamas foram contidas pela corporação.
Segundo o subtenente Jair de Carvalho Vieira, coordenador de Operações do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros na Região Serrana, a estrutura do estabelecimento era feita de madeira com telhas de argila. O local ficou totalmente destruído. “Não era uma casa, era um campo de bocha”, destacou Vieira.
O subtenente ressaltou que o incêndio foi controlado após a chegada da unidade do Corpo de Bombeiros e não atingiu imóveis vizinhos. “O fogo não pegou em outra casa, nem em estabelecimento ao lado”, explicou.
De acordo com o coordenador de Operações do 4º Batalhão dos Bombeiros, não havia ninguém no campo de bocha, por isso, o incêndio não deixou feridos. O subtenente disse que não se sabe o que causou as chamas. “Esses espaços costumam ser administrados pela comunidade local, é ela quem cuida. Mas a comunidade não se manifestou”, finalizou o oficial da corporação.