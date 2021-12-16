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Sem vítimas

Vídeo: incêndio destrói campo de bocha em Venda Nova do Imigrante

Segundo os Bombeiros, não havia ninguém no local no momento da ocorrência, na tarde desta quinta-feira (16). Feito de madeira com telhas de argila, estabelecimento ficou destruído
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 dez 2021 às 19:06

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:06

Um incêndio atingiu um campo de bocha na Rua dos Jequitibás, no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do ImigranteRegião Serrana do Estado, na tarde desta quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros do município, ninguém se feriu e as chamas foram contidas pela corporação.
Segundo o subtenente Jair de Carvalho Vieira, coordenador de Operações do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros na Região Serrana, a estrutura do estabelecimento era feita de madeira com telhas de argila. O local ficou totalmente destruído. “Não era uma casa, era um campo de bocha”, destacou Vieira.
O subtenente ressaltou que o incêndio foi controlado após a chegada da unidade do Corpo de Bombeiros e não atingiu imóveis vizinhos. “O fogo não pegou em outra casa, nem em estabelecimento ao lado”, explicou.
Campo de bocha pega fogo em Venda Nova do Imigrante
Incêndio em campo de bocha ocorreu no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Victor Hugo Monteiro
De acordo com o coordenador de Operações do 4º Batalhão dos Bombeiros, não havia ninguém no campo de bocha, por isso, o incêndio não deixou feridos. O subtenente disse que não se sabe o que causou as chamas. “Esses espaços costumam ser administrados pela comunidade local, é ela quem cuida. Mas a comunidade não se manifestou”, finalizou o oficial da corporação.

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