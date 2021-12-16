Vídeo: incêndio destrói campo de bocha em Venda Nova do Imigrante

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Segundo o subtenente Jair de Carvalho Vieira, coordenador de Operações do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros na Região Serrana, a estrutura do estabelecimento era feita de madeira com telhas de argila. O local ficou totalmente destruído. “Não era uma casa, era um campo de bocha”, destacou Vieira.

O subtenente ressaltou que o incêndio foi controlado após a chegada da unidade do Corpo de Bombeiros e não atingiu imóveis vizinhos. “O fogo não pegou em outra casa, nem em estabelecimento ao lado”, explicou.

Incêndio em campo de bocha ocorreu no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Victor Hugo Monteiro