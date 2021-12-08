Deslizamento de rocha destrói mais de 2 mil pés de café em Venda Nova

Uma rocha se desprendeu de uma pedreira e atingiu mais de 2 mil pés de café no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado. A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (7) e o local precisou ser interditado pela Defesa Civil Municipal.

Rocha de pedreira desliza e atinge mais de duas mil plantações de café em Venda Nova do Imigrante

A plantação atingida é de Eraldo Zandonade, de 78 anos — com experiência no plantio de café desde os 12 anos de idade. Segundo ele, o local afetado era uma parte bem produtiva e, acima do local atingido, havia eucalipto, palmito pupunha e outras plantações.

"Quando ouvi o barulho, achei que poderia ser um avião, um supersônico passando baixinho. Parecia que tudo ia acabar. Depois descobri que tinha descido a pedra" Eraldo Zandonade - Produtor rural

De acordo com Eraldo, uma propriedade rural do irmão dele, que fica ao lado, também foi atingida. Ele afirma que lá foi perdida uma plantação com cerca de 600 pés de cafés.

A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que o que ocorreu foi um desplacamento rochoso. Segundo o órgão, apesar do susto, nenhuma casa foi atingida e não houve vítimas.