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Prejuízo

Deslizamento de rocha destrói mais de 2 mil pés de café em Venda Nova

Ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (7) e o local, no bairro Providência, precisou ser interditado pela Defesa Civil Municipal. Nenhuma casa foi atingida
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 dez 2021 às 17:15

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:15

Uma rocha se desprendeu de uma pedreira e atingiu mais de 2 mil pés de café no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (7) e o local precisou ser interditado pela Defesa Civil Municipal.

Rocha de pedreira desliza e atinge mais de duas mil plantações de café em Venda Nova do Imigrante

A plantação atingida é de Eraldo Zandonade, de 78 anos — com experiência no plantio de café desde os 12 anos de idade. Segundo ele, o local afetado era uma parte bem produtiva e, acima do local atingido, havia eucalipto, palmito pupunha e outras plantações. 
"Quando ouvi o barulho, achei que poderia ser um avião, um supersônico passando baixinho. Parecia que tudo ia acabar. Depois descobri que tinha descido a pedra"
Eraldo Zandonade - Produtor rural
De acordo com Eraldo, uma propriedade rural do irmão dele, que fica ao lado, também foi atingida. Ele afirma que lá foi perdida uma plantação com cerca de 600 pés de cafés.
A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que o que ocorreu foi um desplacamento rochoso. Segundo o órgão, apesar do susto, nenhuma casa foi atingida e não houve vítimas.
O coordenador da Defesa Civil do município, Woelpher Pierângelo, esteve na região afetada na manhã desta quarta-feira. Ele disse que foi feita a interdição e o isolamento da área, assim como a notificação de base de risco. “No momento, não é aconselhável chegar perto. Como está chovendo, pode ter um novo deslizamento”, explicou.

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